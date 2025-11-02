تشكيل برشلونة – لامين يامال يقود الهجوم أمام إلتشي.. وعودة ليفاندوفسكي

يقود لامين يامال هجوم برشلونة أمام إلتشي في الدوري الإسباني.

لامين يامال النادي : برشلونة برشلونة

ويلعب برشلونة ضد إلتشي في الجولة 11 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام على ملعب لويس كومبانيس.

ويشارك لامين يامال بشكل أساسي في تشكيل برشلونة، بينما يجلس روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

كما عاد داني أولمو من الإصابة ويجلس على مقاعد البدلاء.

ويغيب بيدري عن المباراة بعد طرده أمام ريال مدريد في المباراة الماضية.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي – إريك جارسيا – رونالد أراوخو – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج – مارك كاسادو – فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال – فران توريس – ماركوس راشفورد

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ويأتي إلتشي في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.