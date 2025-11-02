الثنائية الأولى مع الأبيض.. ناصر ماهر يسجل لـ الزمالك في طلائع الجيش

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 17:58

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الزمالك

سجل ناصر ماهر لاعب الزمالك ثنائية لفريقه في منافسه طلائع الجيش.

ويواجه الزمالك خصمه طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتمكن ناصر ماهر من تسجيل 3 أهداف خلال الموسمين الأخرين في بطولة الدوري، بينما أحرز في الموسم الحالي في البطولة ذاتها 4 أهداف حتى الآن.

وبذلك تخطى ناصر ماهر عدد أهدافه في موسمين في الدوري خلال البطولة في الموسم الحالي.

وإجمالا وصل لاعب الوسط لهدفه التاسع في جميع البطولات مع الزمالك وصنع 3 آخرين في 56 مباراة.

وتعد هذه الثنائية هي الأولى له مع الزمالك والثانية له في مسيرته، إذ سجل ماهر مع مودرن سبورت ضد بيراميدز هدفين في المباراة ذاته.

وكان ماهر قد أحرز هاتريك بقميص مودرن سبورت ضد سموحة.

وأحرز ناصر ماهر الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بعد عرضية من نبيل عماد ثم تسلم ماهر الكرة وسدد الكرة في الشباك.

والهدف الثاني سجله ناصر ماهر في الدقيقة 49 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ثم ارتدت له وتابعها في المرمى.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما طلائع الجيش في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط.

ناصر ماهر الزمالك الدوري المصري طلائع الجيش
