قبل السوبر.. خروج بيزيرا باكيا بسبب الإصابة ضد طلائع الجيش

تعرض خوان بيزيرا لاعب الزمالك للإصابة خلال مواجهة طلائع الجيش.

خوان بيزيرا النادي : الزمالك الزمالك

ويلعب الزمالك حاليا ضد طلائع الجيش في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وتعرض بيزيرا للإصابة خلال المباراة ليخرج في الدقيقة 28 وهو يستبدل بسبب الإصابة والتي تبدو عضلية.

وتأتي تلك الإصابة قبل 4 أيام من مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري والذي سيقام في الإمارات.

وانضم بيزيرا للزمالك في بداية الموسم الحالي.

وشارك بيزيرا بقميص الزمالك حتى الآن في 10 مباريات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4.