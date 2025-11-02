الترجي يحافظ على الصدارة بالفوز على الصفاقسي بمشاركة معلول
الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 17:31
كتب : FilGoal
حافظ الترجي على صدارة الدوري التونسي، وذلك بالفوز على الصفاقسي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من المسابقة.
ورفع الترجي رصيده إلى النقطة 27 في صدارة ترتيب الدوري التونسي، بفارق نقطة عن الإفريقي صاحب المركز الثاني، والملعب الذي يمتلك 26 نقطة أيضا.
بينما توقف رصيد الصفاقسي عند النقطة 17 في المركز السابع.
ثنائية فوز الترجي سجلها كل من هيثم الجلاسي ويوسف بلايلي.
وجاء هدف الصفاقسي الوحيد عن طريق هشام بشار من ركلة جزاء.
وشارك علي معلول لاعب الصفاقسي والأهلي السابق في المباراة بالكامل.
