تقارير: بسبب الإصابات واختفاء كلبه.. رامسي يفسخ تعاقده مع بوماس المكسيكي

فسخ آرون رامسي لاعب وسط أونام بوماس المكسيكي تعاقده مع الفريق بعد أشهر قليلة من توقيع تعاقده وفقا للتقارير المحلية.

ولم يعلن النادي بعد بشكل رسمي عن فسخ تعاقد اللاعب حتى الآن.

وانضم الويلزي إلى الفريق المكسيكي في يوليو الماضي بعقد يمتد لمدة موسم.

لكن بعد 4 أشهر فقط فسخ تعاقده عقب المشاركة في 6 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا جاء ضد أطلس.

وأشارت تقارير إلى السبب وهو إصابات اللاعب المتكررة وغيابه مؤخرا عن التدرب والمشاركة مع الفريق مؤخرا بسبب اختفاء كلبه "هالو".

وغاب رامسي عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب اختفاء كلبه "هالو" في المكسيك.

وعرض الويلزي مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار لمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومات تؤدي لعودته.

ونشر اللاعب الويلزي الدولي صورة بالأبيض والأسود لهالو مؤخرا على إنستجرام، ومعلقا: "ماذا أفعل لأحتضنك مرة أخرى يا هالو".

وعبّر رامسي بعدها عن إحباطه الشديد من تضارب المعلومات حول اختفاء هالو. وكتب: "لقد التزمنا الصمت محاولين فهم كيف يُمكنك ترك كلبتك في مزرعة دون رؤيتها مرة أخرى. دون أي تفسير؟ لم تكن الكاميرات تُسجل، ولم يتمكن جهاز التتبع من العثور عليها، ولم تُشاهد، ولم تُعثر على جثة، وأكوام من الأكاذيب. نريد فقط أن نقول وداعًا ونمضي قدمًا. كيف يُمكننا المضي قدمًا ونحن لا نعرف إن كانت حية أم ميتة؟".

كما كتب بعدها أيضا "أرجوكم ساعدونا في العثور على هالو. فُقد في سان ميجيل دي أليندي، جواناخواتو، بالقرب من ملجأ هيبسترير للكلاب. مكافأة مُقدمة. أي معلومة قيّمة. ساعدونا في إعادته إلى عائلته".

وكشفت تقارير مكسيكية أن النادي بعد فسخ تعاقده مع رامسي سيوفر ما يقارب 1.9 مليون دولار هي قيمة راتب اللاعب في الفترة المتبقية من عقده.

وكان مدربه إفرين خواريز قد صرّح عن غياب الويلزي عقب التعادل مع كلوب ليون الأسبوع الماضي قائلا: "نراقب الوضع، دعونا نرى ما سيحدث في الأيام القادمة. إنه يتعامل مع وضعه، وهو أمر نعلمه جميعا، يتعلق بكلبه. كما كانت هناك مشكلة قبل مغادرته خلال فترة الأجندة الدولية. لذا، علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في الأيام القليلة القادمة".

وعاد رامسي مؤخرا إلى تمثيل منتخب بلاده بعد فترة من الغياب تحت قيادة كريج بيلامي المدير الفني في التوقف الدولي الماضي.

ولم يخض اللاعب أي مباراة منذ 28 سبتمبر الماضي عندما شارك في الخسارة بنتيجة 4-1 من كلوب أمريكا المكسيكي.