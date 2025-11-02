انتهت الدوري المصري - بيراميدز (2)-(1) الاتحاد.. فوز خامس على التوالي

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 16:54

كتب : FilGoal

مروان حمدي - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ 20 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 85: جووول كريم الديب يقلص الفارق من ركلة جزاء

ق 83: ركلة جزاء للاتحاد بسبب لمسة يد على الكرتي

ق 80: جووول الثاااني.. قطة يضيف الثاني لبيراميدز بعد بينية أرضية من مروان حمدي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: تغيير اضطراري بمشاركة الكرتي بدلا من بلاتي توريه

ق 31: رأسية يتصدى لها صبحي سليمان بقدمه والمدافع يشتت من على خط المرمى

ق 31: صبحي سليمان يتألق مجددا في التصدي لتسديدة زلاكة على الطائر

ق 30: صبحي سليمان يتألق ويتصدى لرأسية مروان حمدي ببراعة

ق 12: عرضية من الشيبي وتسديدة من مروان حمدي يتصدى لها الحارس ويتابعها المهاجم في الشباك

بداية اللقاء

بيراميدز الاتحاد السكندري الدوري المصري
