انتهت الدوري المصري - بيراميدز (2)-(1) الاتحاد.. فوز خامس على التوالي
الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 16:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.
فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ 20 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
--
انتهت
ق 85: جووول كريم الديب يقلص الفارق من ركلة جزاء
ق 83: ركلة جزاء للاتحاد بسبب لمسة يد على الكرتي
ق 80: جووول الثاااني.. قطة يضيف الثاني لبيراميدز بعد بينية أرضية من مروان حمدي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44: تغيير اضطراري بمشاركة الكرتي بدلا من بلاتي توريه
ق 31: رأسية يتصدى لها صبحي سليمان بقدمه والمدافع يشتت من على خط المرمى
ق 31: صبحي سليمان يتألق مجددا في التصدي لتسديدة زلاكة على الطائر
ق 30: صبحي سليمان يتألق ويتصدى لرأسية مروان حمدي ببراعة
مروان حمدي يتقدم مبكرًا لبيراميدز ⚽🔵#رابطة_الأندية_المحترفة | #دوري_nile | #بيراميدز_الاتحادpic.twitter.com/BD9aa8tBd1— رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) November 2, 2025
ق 12: عرضية من الشيبي وتسديدة من مروان حمدي يتصدى لها الحارس ويتابعها المهاجم في الشباك
بداية اللقاء