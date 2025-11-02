تشكيل طلائع الجيش - كريم طارق يقود الهجوم أمام الزمالك
الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 16:19
كتب : FilGoal
يقود كريم طارق هجوم طلائع الجيش أمام الزمالك ضمن منافسات الدوري.
ويحل طلائع الجيش ضيفا على الزمالك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.
كما يبدأ إسلام محارب في التشكيل الأساسي للفريق العسكري.
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:
حراسة المرمى: محمد شعبان.
الدفاع: أحمد عبد الرحمن - أحمد علاء - محمد فتح الله – خالد سطوحي – خالد عوض.
الوسط: إسلام محارب – علي حمدي – حامد الجابري – مصطفى الخواجة.
الهجوم: كريم طارق.
ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات وست هزائم.
نرشح لكم
الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش مباشر الدوري – الأهلي ضد المصري في الظهور الأول لـ عبد الرؤوف.. الزمالك ينتصر للمرة الأولى على استاد القاهرة ضد طلائع الجيش تشكيل المصري - مصطفى أبو الخير يقود الوسط ضد الأهلي بيراميدز يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الاتحاد السكندري تشكيل الأهلي – عودة مروان وكوكا أمام المصري.. وجراديشار يقود الهجوم بعد إصابة صبحي.. المهدي سليمان يشارك للمرة الأولى مع الزمالك ضد طلائع الجيش الثنائية الأولى مع الأبيض.. ناصر ماهر يسجل لـ الزمالك في طلائع الجيش
أخر الأخبار
مباشر الدوري – الأهلي ضد المصري 21 دقيقة | الدوري المصري