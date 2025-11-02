تشكيل طلائع الجيش - كريم طارق يقود الهجوم أمام الزمالك

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 16:19

كتب : FilGoal

كريم طارق - طلائع الجيش

يقود كريم طارق هجوم طلائع الجيش أمام الزمالك ضمن منافسات الدوري.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على الزمالك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

كما يبدأ إسلام محارب في التشكيل الأساسي للفريق العسكري.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: أحمد عبد الرحمن - أحمد علاء - محمد فتح الله – خالد سطوحي – خالد عوض.

الوسط: إسلام محارب – علي حمدي – حامد الجابري – مصطفى الخواجة.

الهجوم: كريم طارق.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات وست هزائم.

