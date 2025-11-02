تشكيل الزمالك - الجزيري يقود الهجوم أمام طلائع الجيش.. وعودة شحاتة بعد الإصابة

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 16:13

كتب : FilGoal

محمد شحاتة - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك التشكيل الأساسي أمام طلائع الجيش في المباراة الأولى بعد إقالة يانيك فيريرا.

ودفع عبد الرؤوف، بالتونسي سيف الجزيري في التشكيل الأساسي لفريق الزمالك.

كما يبدأ محمد شحاتة في التشكيل الأساسي بجوار نبيل عماد وعبد الله السعيد.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايك.

الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

الهجوم: خوان بيزيرا - سيف الجزيري - ناصر ماهر.

ويستضيف الزمالك فريق طلائع الجيش على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع.

