التشكيل - مروان حمدي يقود بيراميدز.. وثنائي في هجوم الاتحاد السكندري

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 16:01

كتب : FilGoal

مروان حمدي - بيراميدز ضد سيراميكا

يبدأ مروان حمدي في هجوم بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بدلا من فيستون ماييلي في الجولة 13 من الدوري المصري.

بينما يعتمد الاتحاد السكندري على ثنائي هجومي مكون من فادي فريد وفيفور أكيم.

ويلتقي الفريقان في الخامسة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي – أحمد سامي – كريم حافظ

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين - محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

الهجوم: إيفرتون دا سيلفا – مروان حمدي – مصطفى زيكو

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: مؤمن شريف - عبد الغني محمد - محمود شبانة - أبو بكر ليادي

الوسط: محمد توني – سافيور إيزاك – كريم الديب - محمد متولي "كناريا

الهجوم: فادي فريد - فيفور أكيم

ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ 20 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

بيراميدز الاتحاد السكندري الدوري المصري التشكيل
