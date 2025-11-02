النيران الصديقة تقود إنتر للفوز أمام فيرونا في +94

خطف إنتر انتصارا قاتلا أمام هيلاس فيرونا في الجولة 10 من الدوري الإيطالي بالفوز بنتيجة 2-1 في الوقت بدلا من الضائع.

واقترب إنتر أكثر من الصدارة مستفيدا من تعادل نابولي مع كومو أمس السبت.

وأصبح رصيد نابولي 22 نقطة ويأتي إنتر في المركز الثالث برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن روما الثاني.

فيما ظل فيرونا دون فوز وفي المركز الـ 18 برصيد 5 نقاط من 5 تعادلات و5 هزائم.

وتقدم إنتر بهدف مبكر في الدقيقة 16 عن طريق البولندي بيوتر زيلينسكي بتسديدة رائعة من لمسة واحدة من على حدود منطقة الجزاء بعد ركنية نفذها هاكان تشالهان أوجلو.

وأدرك جيوفاني التعادل لأصحاب الأرض قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني أجرى كريستيان كيفو مدرب إنتر تغييرات هجومية لخطف الفوز.

وبالفعل فاز إنتر بفضل هدف في الدقيقة 90+4 سجله الدنماركي مارتن فيرس في شباكه بالخطأ برأسيه سكنت الشباك.

وسيلتقي إنتر في الجولة المقبلة مع لاتسيو في سان سيرو.

فيما يحل فيرونا ضيفا على ليتشي في الجولة 11.