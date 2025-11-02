بعد تعافيه من الوعكة الصحية.. حسن شحاتة يحضر اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 14:50

كتب : FilGoal

حسن شحاتة - اللجنة الفنية اتحاد الكرة

حضر حسن شحاتة أسطورة الكرة المصرية، اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة اليوم الأحد.

وكان حسن شحاتة قد تعرض لوعكة صحية الشهر الماضي وتم حجزه في المستشفى لبضعة أيام.

ونشر أحمد حسن عضو اللجنة الفنية صورا من اجتماع اللجنة اليوم الأحد بحضور حسن شحاتة عقب تعافيه من الوعكة.

وكان قد خضع حسن شحاتة لعملية جراحية في شهر يوليو الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكشف كريم شحاتة في وقت سابق عن الحالة الصحية لوالده أسطورة منتخب مصر كمدرب ولاعب.

وأوضح كريم شحاتة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "والدي أجرى عملية جراحية في المعدة وسارت الأمور بشكل جيد وتحسنت حالته ولكنه سيستمر لفترة في العلاج".

يُعد حسن شحاتة من أعظم المدربين في تاريخ منتخب مصر، والأنجح على الإطلاق على المستوى القاري.

وقاد شحاتة منتخب مصر لتحقيق كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي، في أعوام 2006 و2008 و2010.

شحاتة هو المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بالبطولة 3 مرات متتالية.

وهو الأكثر تتويجا بها أيضا، بالتساوي مع تشارلز جيامفي مدرب غانا الأسبق.

