تقرير: دي روسي مرشح لقيادة جنوى بعد رحيل فييرا

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 14:32

كتب : FilGoal

دانييلي دي روسي

دخل دانييلي دي روسي قائمة المرشحين لقيادة فريق جنوى بعد إقالة باتريك فييرا من القيادة الفنية.

وكانت قد أعلنت إدارة جنوى إقالة باتريك فييرا من منصبه بعد بداية سيئة للموسم في الدوري الإيطالي.

وبحسب تقرير من لا جازيتا ديلو سبورت، هناك عدة أسماء مرشحة لتولي المهمة بشكل دائم، من بينها إمكانية الإبقاء على الثنائي روبرتو مورجيتا ودومينيكو كريشيتو الذي سيتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت أمام ساسولو.

التقرير أوضح أن دانييلي دي روسي ضمن قائمة المرشحين، فالأسطورة الإيطالية لم يتول أي منصب فني منذ رحيله عن روما بعد أربع مباريات فقط من انطلاق موسم 2024-2025.

جنوى لم يحقق أي فوز بعد مرور تسع مباريات، ليحصد ثلاث نقاط فقط ويحتل المركز الأخير في جدول الدوري.

قائمة المرشحين تضم أيضا رافاييلي بالادينو وباولو فانولي ولوكا جوتي.

دي روسي كان قد قاد روما لفترة قصيرة الموسم الماضي قبل أن يغادر منصبه. جنوى يسعى لإنعاش موسمه في الدوري بعد انطلاقة مخيبة جعلته في ذيل الترتيب.

