سبورت: هاري كين يدرس إمكانية الانتقال إلى برشلونة في الصيف

يفكر هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ في خطوة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع وجود خيار يتيح خروجه مقابل 65 مليون يورو.

وانضم كين إلى بايرن في صيف 2023 قادما من توتنهام مقابل نحو 95 مليون يورو، مع بند يسمح له بالرحيل في صيف 2026 قبل عام واحد من نهاية عقده مقابل 65 مليون يورو.

وبحسب صحيفة سبورت، بدأ محيط اللاعب الاستماع لخيارات مختلفة، بينها برشلونة، إضافة إلى أندية في الدوري السعودي، ورغم ذلك لا يستبعد المهاجم الإنجليزي الاستمرار في بايرن حتى نهاية الموسم قبل اتخاذ القرار.

كين يعيش موسما لافتا مع بايرن، إذ سجل 25 هدفا وصنع 4 خلال 20 مباراة، ما يجعله أحد أبرز المهاجمين المتاحين بسعر معقول مقارنة بالسوق الحالي.

ويرى برشلونة في كين خيارا مطروحا لتعزيز الهجوم، خاصة بعد نجاح صفقة روبرت ليفاندوفسكي في وقت سابق رغم تقدمه في العمر، إلا أن وضع النادي المالي قد يكون عاملا حاسما في مستقبل الصفقة. ويعد جوليان ألفاريز أحد الأسماء التي تحظى بإعجاب إدارة النادي، لكن سعره المرتفع يعقد الموقف.

وفي المقابل، يسعى توتنهام لاستعادة مهاجمه السابق، بينما تستعد أندية الدوري الإنجليزي للدخول في المنافسة، مع استمرار الاهتمام القادم من السعودية بعروض ضخمة.

ويتقاضى كين في بايرن نحو 25 مليون يورو سنويا، وهو رقم يمكن لبرشلونة الوصول إليه لكنه ليس الأعلى بين الأندية المهتمة.

ولا يزال برشلونة لم يتحرك رسميا حتى الآن، لكن المصادر تؤكد أن كين منفتح على الاستماع لعرض النادي الإسباني في حال قدمه.