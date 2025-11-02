أولمو وليفاندوفسكي في قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 13:36

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد رايو فايكانو

استعاد برشلونة نجميه داني أولمو وروبرتو ليفاندوفسكي بعد فترة من الغياب، وضمهما لقائمة مباراته ضد إلتشي.

ويلعب برشلونة ضد إلتشي في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني مساء الأحد.

وأصيب ليفاندوفسكي مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وأعلن وقتها ناديه أنه أصيب في عضلات الفخذ الأيسر.

قبل أن يعود للتدريبات مؤخرا.

ويغيب الإسباني أولمو أيضا منذ فترة التوقف الدولي، حين أصيب مع منتخب بلاده، وأعلن وقتها ناديه أنه تعرض للإصابة في الساق اليسري.

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني – دييجو كوشين – إيدير آلاير

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جيرارد مارتين – جول كوندي – إريك جارسيا – تشافي إسبارت

خط الوسط: فيرمين – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – درو فيرنانديز - داني أولمو

خط الهجوم: فيران توريس – لامين يامال – ماركوس راشفورد – روني بردجي - روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، ويأتي إلتشي في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

