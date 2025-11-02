مدير بايرن: موسيالا سيكون جاهزا بنسبة 100٪ في يناير المقبل

من المنتظر أن يعود جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ إلى الملاعب في شهر ديسمبر المقبل.

قبل أيام، عاد موسيالا لتدربيات بايرن ميونيخ للمرة الأولى منذ إصابته في كأس العالم للأندية.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن: "نعتقد أن موسيالا سيتمكن من العودة إلى التدريبات الجماعية في ديسمبر المقبل".

وأضاف "ربما يشارك لبضع دقائق حتى يكون جاهزا للمباريات بنسبة 100٪ في يناير القادم".

وخضع موسيالا لعملية جراحية في يوليو الماضي بعد تعرضه لخلع في الكاحل وكسر في الشظية.

وتعرض موسيالا لإصابة قوية بعد تدخله مع جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

صاحب الـ 22 عاما لعب 4 مباريات مع بايرن ميونيخ في كأس العالم للاندية وسجل 3 أهداف خلال البطولة.