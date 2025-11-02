مدير بايرن: موسيالا سيكون جاهزا بنسبة 100٪ في يناير المقبل
الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 13:13
كتب : FilGoal
من المنتظر أن يعود جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ إلى الملاعب في شهر ديسمبر المقبل.
قبل أيام، عاد موسيالا لتدربيات بايرن ميونيخ للمرة الأولى منذ إصابته في كأس العالم للأندية.
وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن: "نعتقد أن موسيالا سيتمكن من العودة إلى التدريبات الجماعية في ديسمبر المقبل".
وأضاف "ربما يشارك لبضع دقائق حتى يكون جاهزا للمباريات بنسبة 100٪ في يناير القادم".
وخضع موسيالا لعملية جراحية في يوليو الماضي بعد تعرضه لخلع في الكاحل وكسر في الشظية.
وتعرض موسيالا لإصابة قوية بعد تدخله مع جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.
صاحب الـ 22 عاما لعب 4 مباريات مع بايرن ميونيخ في كأس العالم للاندية وسجل 3 أهداف خلال البطولة.
نرشح لكم
تشكيل برشلونة – لامين يامال يقود الهجوم أمام إلتشي.. وعودة ليفاندوفسكي جوارديولا: الدوري الإنجليزي مثل NBA.. لا يوجد فريق يهمين عليه باستمرار الفوز الأول مع نونو سانتو.. وست هام يستعيد الانتصارات بثلاثية في نيوكاسل النيران الصديقة تقود إنتر للفوز أمام فيرونا في +94 تقرير: دي روسي مرشح لقيادة جنوى بعد رحيل فييرا سبورت: هاري كين يدرس إمكانية الانتقال إلى برشلونة في الصيف كونتي: سعيد بعد تعادل نابولي مع كومو أكثر من بعض الانتصارات فأل سيء للريدز.. كوفاتش حكما لمواجهة ليفربول ضد ريال مدريد مجددا بدوري الأبطال