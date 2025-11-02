مدير بايرن: موسيالا سيكون جاهزا بنسبة 100٪ في يناير المقبل

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 13:13

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - بايرن ميونيخ

من المنتظر أن يعود جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ إلى الملاعب في شهر ديسمبر المقبل.

قبل أيام، عاد موسيالا لتدربيات بايرن ميونيخ للمرة الأولى منذ إصابته في كأس العالم للأندية.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن: "نعتقد أن موسيالا سيتمكن من العودة إلى التدريبات الجماعية في ديسمبر المقبل".

أخبار متعلقة:
كونتي: سعيد بعد تعادل نابولي مع كومو أكثر من بعض الانتصارات فأل سيء للريدز.. كوفاتش حكما لمواجهة ليفربول ضد ريال مدريد مجددا بدوري الأبطال جوارديولا: غياب مرموش وآيت نوري خلال أمم إفريقيا لا يشغلني الآن سلوت: هذا هو محمد صلاح الذي أريده

وأضاف "ربما يشارك لبضع دقائق حتى يكون جاهزا للمباريات بنسبة 100٪ في يناير القادم".

وخضع موسيالا لعملية جراحية في يوليو الماضي بعد تعرضه لخلع في الكاحل وكسر في الشظية.

وتعرض موسيالا لإصابة قوية بعد تدخله مع جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

صاحب الـ 22 عاما لعب 4 مباريات مع بايرن ميونيخ في كأس العالم للاندية وسجل 3 أهداف خلال البطولة.

جمال موسيالا بايرن ميونيخ
نرشح لكم
تشكيل برشلونة – لامين يامال يقود الهجوم أمام إلتشي.. وعودة ليفاندوفسكي جوارديولا: الدوري الإنجليزي مثل NBA.. لا يوجد فريق يهمين عليه باستمرار الفوز الأول مع نونو سانتو.. وست هام يستعيد الانتصارات بثلاثية في نيوكاسل النيران الصديقة تقود إنتر للفوز أمام فيرونا في +94 تقرير: دي روسي مرشح لقيادة جنوى بعد رحيل فييرا سبورت: هاري كين يدرس إمكانية الانتقال إلى برشلونة في الصيف كونتي: سعيد بعد تعادل نابولي مع كومو أكثر من بعض الانتصارات فأل سيء للريدز.. كوفاتش حكما لمواجهة ليفربول ضد ريال مدريد مجددا بدوري الأبطال
أخر الأخبار
تشكيل المصري - مصطفى أبو الخير يقود الوسط ضد الأهلي 6 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الاتحاد السكندري 9 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – عودة مروان وكوكا أمام المصري.. وجراديشار يقود الهجوم 24 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يفاوض حسن قداح لإمكانية عودته لدعم فريق اليد 26 دقيقة | كرة يد
بعد إصابة صبحي.. المهدي سليمان يشارك للمرة الأولى مع الزمالك ضد طلائع الجيش 28 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة – لامين يامال يقود الهجوم أمام إلتشي.. وعودة ليفاندوفسكي 45 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: الدوري الإنجليزي مثل NBA.. لا يوجد فريق يهمين عليه باستمرار 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(1) بورنموث.. جووول هالاند من جديد 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي
/articles/516371/مدير-بايرن-موسيالا-سيكون-جاهزا-بنسبة-100-في-يناير-المقبل