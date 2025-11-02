محاميه لـ في الجول: روقا حصل على حُكم رسمي ضد الزمالك.. وعدم السداد يعني إيقاف القيد

حصل محمد أشرف "روقا" لاعب حرس الحدود الحالي والزمالك السابق على حُكم من لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة بأحقيته في مستحقات مالية متأخرة.

محمد أشرف روقا النادي : حرس الحدود الزمالك

وكان "روقا" قد رحل عن الزمالك في أغسطس 2024 وتقدم بشكوى رسمية من أجل المطالبة بمستحقاته المالية.

وكشف أحمد الحفناوي محامي محمد أشرف "روقا" لـ FilGoal.com: "محمد أشرف "روقا" حصل على حكم رسمي من لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري يقضي بأحقية اللاعب في الحصول على 5 ملايين و2361 جنيه من نادي الزمالك".

وأوضح محامي اللاعب "القرار يُلزم الزمالك بالسداد فورا وفي حال عدم التنفيذ سيتم إيقاف قيد الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

ولعب روقا في صفوف الزمالك منذ صيف 2017 قادما من طلائع الجيش وحتى صيف 2024.

اللاعب السابق في قطاع الناشئين بالأهلي لعب في طلائع الجيش 4 مواسم قبل أن يضمه الزمالك.

وأعار الزمالك اللاعب 3 مرات قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق في أكتوبر 2020.

وشارك روقا في 124 مباراة مع الزمالك وسجل 5 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بلقبين من بطولة الدوري المصري الممتاز ولقب كأس مصر ولقب الكونفدرالية.