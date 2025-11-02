محاميه لـ في الجول: روقا حصل على حُكم رسمي ضد الزمالك.. وعدم السداد يعني إيقاف القيد

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 13:11

كتب : حامد وجدي

محمد أشرف روقا

حصل محمد أشرف "روقا" لاعب حرس الحدود الحالي والزمالك السابق على حُكم من لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة بأحقيته في مستحقات مالية متأخرة.

محمد أشرف روقا

النادي : حرس الحدود

الزمالك

وكان "روقا" قد رحل عن الزمالك في أغسطس 2024 وتقدم بشكوى رسمية من أجل المطالبة بمستحقاته المالية.

وكشف أحمد الحفناوي محامي محمد أشرف "روقا" لـ FilGoal.com: "محمد أشرف "روقا" حصل على حكم رسمي من لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري يقضي بأحقية اللاعب في الحصول على 5 ملايين و2361 جنيه من نادي الزمالك".

أخبار متعلقة:
الأعلى للإعلام يؤكد تلقي شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي في الجول يكشف أسباب استبعاد 9 لاعبين من قائمة الزمالك ضد طلائع الجيش قائمة الزمالك - عودة حمدي ضمن اختيارات عبد الرؤوف الأولى أمام طلائع الجيش خبر في الجول - عامر والطويل في جهاز عبد الرؤوف مع الزمالك أمام طلائع الجيش

وأوضح محامي اللاعب "القرار يُلزم الزمالك بالسداد فورا وفي حال عدم التنفيذ سيتم إيقاف قيد الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

574838971-685452687591798-3194658549946179796-n

ولعب روقا في صفوف الزمالك منذ صيف 2017 قادما من طلائع الجيش وحتى صيف 2024.

اللاعب السابق في قطاع الناشئين بالأهلي لعب في طلائع الجيش 4 مواسم قبل أن يضمه الزمالك.

وأعار الزمالك اللاعب 3 مرات قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق في أكتوبر 2020.

وشارك روقا في 124 مباراة مع الزمالك وسجل 5 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بلقبين من بطولة الدوري المصري الممتاز ولقب كأس مصر ولقب الكونفدرالية.

الزمالك الدوري المصري محمد أشرف روقا
نرشح لكم
استعدادا للسوبر المصري.. خالد مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي في الإمارات الأهلي يعلن اعتماد الجهة الإدارية نتيجة انتخابات النادي بعد تعافيه من الوعكة الصحية.. حسن شحاتة يحضر اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة الأعلى للإعلام يؤكد تلقي شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي مواعيد مباريات الأحد 2 نوفمبر 2025.. جدول مزدحم بالدوري المصري ومرموش في إنجلترا صلاح محسن لـ في الجول: تصريحات غرابة غير دقيقة وتمس صورتي.. وهكذا انتقلت إلى الأهلي فاركو يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويعود بـ 3 نقاط أمام الجونة هدف خرافي يقود الإسماعيلي للفوز في الدربي على الكهرباء
أخر الأخبار
النيران الصديقة تقود إنتر للفوز أمام فيرونا في +94 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
استعدادا للسوبر المصري.. خالد مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي في الإمارات 4 دقيقة | الدوري المصري
لو باريزيان: شكوك حول مشاركة ديمبيلي أمام بايرن 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يعلن اعتماد الجهة الإدارية نتيجة انتخابات النادي 30 دقيقة | الدوري المصري
مدافع ليفربول: أحاول التعلم من صلاح يوميا 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد تعافيه من الوعكة الصحية.. حسن شحاتة يحضر اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
تقرير: دي روسي مرشح لقيادة جنوى بعد رحيل فييرا ساعة | الكرة الأوروبية
ألكسندر أرنولد: لن أحتفل لو سجلت أمام ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي
/articles/516370/محاميه-لـ-في-الجول-روقا-حصل-على-ح-كم-رسمي-ضد-الزمالك-وعدم-السداد-يعني-إيقاف-القيد