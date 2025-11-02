تحديد موعد مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين
الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 13:03
كتب : FilGoal
حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد وتوقيت مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك.
وتتنافس 8 فرق للتتويج بالبطولة.
وتقام مباريات ربع نهائي كأس الملك على النحو التالي:
الخلود ضد الخليج .. الجمعة 28 نوفمبر الساعة 5:50 مساء
أهلي جدة ضد القادسية.. الجمعة 28 نوفمبر الساعة 8:30 مساء
الهلال ضد الفتح.. السبت 29 نوفمبر الساعة 5:40 مساء
اتحاد جدة أمام الشباب.. السبت 29 نوفمبر الساعة 8:30
نرشح لكم
الهلال يعلن تفاصيل إصابة رباعي الفريق قبل مواجهة الغرافة جيسوس يرد على الانتقادات: ركلة الجزاء صحيحة.. ورونالدو يعرف متى يطلب الراحة مدرب الفيحاء: لن أتحدث عن التحكيم.. والنصر لا يحتاج لمثل تلك الحالات المدير الرياضي لـ الفيحاء: ركلة جزاء النصر تحتسب في كرة السلة.. وإنفانتينو لن يتمكن من إقناعي كريستيانو: قلبي صار ينبض أسرع ولكن كرة القدم هي حياتي لن يترك الصدارة.. كريستيانو يقود النصر بالعقال إلى فوز مثير على الفيحاء قلب الطاولة بـ 10 لاعبين.. عودة جنونية من اتحاد جدة أمام الخليج تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق