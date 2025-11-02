تحديد موعد مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 13:03

كتب : FilGoal

كأس خادم الحرمين الشريفين

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد وتوقيت مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك.

وتتنافس 8 فرق للتتويج بالبطولة.

وتقام مباريات ربع نهائي كأس الملك على النحو التالي:

Image

الخلود ضد الخليج .. الجمعة 28 نوفمبر الساعة 5:50 مساء

أهلي جدة ضد القادسية.. الجمعة 28 نوفمبر الساعة 8:30 مساء

الهلال ضد الفتح.. السبت 29 نوفمبر الساعة 5:40 مساء

اتحاد جدة أمام الشباب.. السبت 29 نوفمبر الساعة 8:30

كأس الملك
التعليقات
