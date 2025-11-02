الأعلى للإعلام يؤكد تلقي شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقي شكوى من نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي.

وأفاد في بيان: "تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد مجلة النادي الأهلي، بشأن العدد الصادر بتاريخ 30 أكتوبر".

وأضاف "أكد نادي الزمالك في شكواه، أن ما نشر في مجلة الأهلي تضمن مخالفة للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وتم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

وكان نادي الزمالك قد قرر التقدم بشكوى لكل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بسبب ما نُشر في مجلة الأهلي.

ونشرت مجلة الأهلي صورة للاعبي الزمالك خلال الأحداث المصاحبة للسوبر المصري الموسم الماضي.

قبل أيام، قال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "سنتقدم بشكوى لكل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي".

وأوضح "تأتي هذه الشكوى ضد ما جاء في مجلة الأهلي، ونشر صورة للأحداث المصاحبة للسوبر المصري السابق الذي أقيم في الإمارات".

وتابع "هذا التصرف تعبير عن عدم إدراك لأهمية عدم إثارة الفتنة بين جماهير الزمالك والأهلي، والقضاء على كل المحاولات التي يبذلها العقلاء لنبذ التعصب بين جماهير الناديين".

وشدد "ما ورد في مجلة الأهلي أمر مسيء جدا وبعيد عن المهنية، وقواعد العمل والمعايير الإعلامية المتفق عليها".

وأتم "لن يصمت نادي الزمالك أمام هذه التجاوزات ويطالب بردع ومعاقبة كل من تسبب في هذا الأمر".

ماذا حدث؟

نشرت مجلة الأهلي في عددها الصادر يوم الخميس، صورة للثلاثي مصطفى شلبي ونبيل عماد وعبد الواحد السيد خلال احتجازه في الإمارات أثناء إقامة مباريات السوبر المصري الموسم الماضي.

وأثير مؤخرا موقف مشاركة نبيل عماد في كأس السوبر المصري المقرر إقامته الأسبوع المقبل في الإمارات بعدما اُعلن من قبل إيقافه على ضوء ما حدث في النسخة الأخيرة.

وجاء ذلك بعد أن خاطب نادي الزمالك اتحاد الكرة واستفسر منه عن العقوبات الموقعة على الفريق قبل المشاركة في بطولة السوبر المصري وسط تقارير تفيد بعدم صدور العقوبات بشكل رسمي.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة بتاريخ 31 أكتوبر 2024 عقوبة إيقاف نبيل عماد 4 مباريات للسلوك غير الرياضي خلال مسابقة السوبر فقط.

ونشر إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق عبر حسابه الرسمي خطاب اتحاد الكرة الموجه إلى نادي الزمالك بشأن عقوبات السوبر.

كما كشف عمرو أبو العز المدير الإداري السابق لنادي الزمالك عن حقيقة إخطار النادي بعقوبة إيقاف نبيل عماد في كأس السوبر المصري.

وقال أبو العز في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "تم إخطار نادي الزمالك بعقوبة إيقاف نبيل عماد في حينها".

وأضاف "وصلنا عبر البريد الإلكتروني والفاكس أيضا ما يفيد بإيقاف نبيل عماد ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد مدير الكرة آنذاك".