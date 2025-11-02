كونتي: سعيد بعد تعادل نابولي مع كومو أكثر من بعض الانتصارات

أبدى أنطونيو كونتي مدرب نابولي رضاه عن تعادل فريقه بدون أهداف أمام كومو في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، مؤكدا أن الفريقين قدما مباراة قوية على الطريقة الأوروبية.

وبات نابولي مهددا بفقدان الصدارة بعد تعادله الأول هذا الموسم ورفع رصيده إلى 22 نقطة بعد خوض 10 مباريات وبفارق نقطة عن روما الذي يواجه ميلان مساء اليوم الأحد.

وقال كونتي في تصريحات لـ DAZN: "شاهدت مباراة لعبت بإيقاع عال. قد يشتكون من لقطة ركلة الجزاء، لكن في الشوط الثاني استحقينا شيئا أكثر. كثيرون يعتقدون أن كومو فريق صغير بسبب الاسم، لكنهم فريق حقيقي يقدم عملا كبيرا".

وأضاف "قدمنا أداء جديا رغم الإصابات التي أجبرتنا على التغيير، ضغطنا عاليا وحاولنا استعادة الكرة، وهم فعلوا الشيء نفسه. كانت مباراة على الطريقة الأوروبية دون تراجع في الخلف. أنا اليوم أكثر سعادة من بعض الانتصارات لأنني رأيت رد فعل فريق حقيقي".

ورد كونتي على تصريحات سيسك فابريجاس بأن كومو كان "يستحق الفوز"، قائلا: "كومو لعب جيدا، ولا ننسى أنهم فازوا على يوفنتوس مؤخرا. إذا تحدثنا عن النتيجة، لا أتذكر تصديات كثيرة لحارس مرمانا، الشوط الأول كان أفضل لهم، لكننا كنا أقوى في الثاني، والنتيجة عادلة".

واختتم كونتي تصريحاته بالإجابة عن موقف روميلو لوكاكو "لا أعرف، عليك سؤال الأطباء. لوكاكو يعمل بجد للتعافي من إصابة قوية. وجوده مهم للفريق وله شخصيا. سنكون أسعد عندما يعود للملعب".

وتصدى فانيا ميلينكوفيتش سافيتش حارس مرمى نابولي لركلة جزاء نفذها ألفارو موراتا لاعب كومو.

وسقط فريق الجنوب بعد الفوز بمباراتين متتاليتين في بطولة الدوري ضد إنتر وليتشي.

وعلى الجانب الآخر يستمر كومو بقيادة المدير الفني الإسباني سيسك فابريجاس في السير بدون خسارة.

ويستمر نابولي للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري بدون هزيمة.

وكانت هذه المواجهة بين فابريجاس وأنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي، إذ لعب الإسباني تحت قيادة الإيطالي في تشيلسي قبل الاعتزال.

وبهذا التعادل وصل نابولي للنقطة 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد كومو عند النقطة الـ 17 في المركزالخامس.