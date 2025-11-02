فأل سيء للريدز.. كوفاتش حكما لمواجهة ليفربول ضد ريال مدريد مجددا بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طاقم تحكيم مباريات يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ووقع الاختيار على الروماني إستفان كوفاتش لإدارة مواجهة ليفربول أمام ريال مدريد على ملعب أنفيلد.

وأدار كوفاتش مبارتين سابقتين من قبل لليفربول وشهدت المناسبتين خسارة الريدز أحدهما أمام ريال مدريد.

وكان كوفاتش حكم مواجهة خسارة ليفربول أمام ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما المباراة الأخيرة فكانت خسارة ليفربول أمام باريس سان جيرمان في النسخة الماضية من دوري الأبطال، بركلات الترجيح.

بينما أدار كوفاتش 4 مباريات لريال مدريد في دوري الأبطال وفاز الملكي بثلاثة منهم.

بينما خسر ريال مدريد مباراة وحيدة تحت قيادة كوفاتش وكانت المواجهة الأولى أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي نسخة 2022.

وبشكل عام أدار كوفاتش هذا الموسم 4 مباريات في أبطال أوروبا بينهم مواجهة فياريال أمام يوفنتوس.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط ولكن بفارق الأهداف عمن يسبقوه.

أما ليفربول ففي المركز العاشر برصيد ست نقاط من انتصارين وخسارة.