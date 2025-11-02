سباليتي: الضغط يثقل بعض اللاعبين.. ويوفنتوس يحتاج إلى الشجاعة

يرى لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس انتظار مفاجآت تكتيكية من كريمنونيزي، مشيرا إلى أن الضغط قد يؤثر على بعض اللاعبين داخل الفريق.

وتولى سباليتي تدريب يوفنتوس يوم الخميس الماضي، وخاض حصة تدريبية واحدة فقط قبل مواجهة كريمنونيزي، لكنه لجأ لعدة تغييرات فنية أبرزها الإبقاء على طريقة 3-5-2.

وقال سباليتي في تصريحات نقلتها سكاي سبورت إيطاليا: "رأيت أداء جيدا من ناحية التواصل والتركيز، لأن تيون كوبماينرز كان أكثر مدافع يمنحنا التنظيم ويقود خطنا الدفاعي أمام المرتدات، وهذا ما احتجناه أمام خطورة فاردي".

وتطرق سباليتي للتصريحات التي أدلى بها دوشان فلاهوفيتش بعد المباراة بشأن حاجة الفريق للتخلص من "العادات السيئة" عند التقدم في النتيجة، وقال: "سمحنا لهم بالدخول لمناطقنا في نهاية الشوط الأول وبعد الاستراحة. لدينا الكثير لنحسنه وبسرعة".

وأضاف: "أثق في اللاعبين لكن مستوى يوفنتوس يضع ضغطا كبيرا عليهم. تحدثت مع الإدارة وأخبروني أنهم جاهزون لتوفير كل ما نحتاجه. من الخارج يبدو أن كل شيء متوفر، ومن الداخل الأمر أكبر مما تتخيل. هذا يضع ثقلا على بعض اللاعبين ويحتاجون للوقت".

وشهد اللقاء لقطات غاضبة من المدرب على الخط في إحدى الهجمات الضائعة بين فلاهوفيتش ولويس أوبندا، كما حصل على بطاقة صفراء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بسبب الاعتراض.

وعن شعوره بالعودة للتدريب على مستوى الأندية بعد تجربته الصعبة مع منتخب إيطاليا، قال: "هذا ما أفعله دائما. نريد إسعاد من يحب الفريق وهذه اللعبة. تحتاج لبناء علاقة قوية مع اللاعبين، وهذا ما اعتمدت عليه دائما".

وأردف: "أنا مقتنع أن الفريق أهم من الأفراد. إذا صنعت علاقة جيدة مع الجميع وعاشوا التجربة سويا، ستصل لمستوى أعلى".

وعن التغييرات الكبيرة رغم قصر المدة بين توليه المسؤولية والمباراة، أجاب: "كان من الضروري إيجاد حلول لتعويض غياب كنان يلديز في الوسط. نحاول اللعب بأفضل العناصر المتاحة".

واختتم بتوجيه رسالة قوية: "الشجاعة أمر أساسي. لسنا في مكان لا يرانا فيه أحد. إما أن تقدم أداء صحيحا أو تتنحى. نحتاج للشجاعة".

وفاز يوفنتوس على منافسه كريمونيزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فيليب كوستيتش وأندريا كامبياسو ثنائية يوفنتوس، بينما أحرز جيمي فاردي هدف كريمونيزي.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للوتشيانو سباليتي المدير الفني الجديد للبيانكونيري.

وللمباراة الثانية على التوالي يتمكن يوفنتوس من تحقيق الفوز إذ انتصر على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 18 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما توقف رصيد كريمونيزي عند النقطة 14 في المركز التاسع.