جيسوس يرد على الانتقادات: ركلة الجزاء صحيحة.. ورونالدو يعرف متى يطلب الراحة

شدد جورجي جيسوس مدرب النصر على أحقية فريقه بركلة الجزاء التي منحت الأصفر الفوز على الفيحاء بنتيجة 2-1 ضمن الجولة السابعة من دوري روشن.

وأوضح جيسوس عقب المباراة إن التشكيك في صحة الركلة غير مبرر، مشيرا إلى أن مواطنه بيدرو إيمانويل لم يشاهد اللقطة كاملة قبل تصريحاته.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: "إذا كان لدى أحد شك في ركلة الجزاء فهي صحيحة ولا تلغي أحقيتنا بالفوز. أنا متأكد أن بيدرو إيمانويل لم يشاهد الحالة، وهدف كومان ألغي بسبب إذن ساديو ماني".

وتحدث المدرب عن كريستيانو رونالدو قائلا: "هو لاعب كبير يعرف متى يطلب التبديل ومتى يرتاح. نفكر في إراحته أمام جوا الهندي، لكن هناك مباريات لا يمكن اراحته فيها".

وتابع "رونالدو ينهي الهجمات بشكل رائع، لكن لدينا صعوبات في العرضيات لأن ساديو ماني ليس قويا في الكرات الهوائية وكذلك جواو فيليكس".

ووجه جيسوس رسالة لجماهير النصر: "عندما نلعب في ملعبنا أريد مشاهدة المدرجات ممتلئة. الفريق في الصدارة وأطلب منهم الحضور والمساندة".

وتغلب النصر على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

الفيحاء تقدم سريعا في الدقيقة 13 بهدف جيسون ريميسيرو، بعد تمريرة من محمد البقوي.

وفي الدقيقة 37 تعادل كريستيانو رونالدو بعد تمريرة من كينجسلي كومان.

وأخيرا في الدقيقة 104، سجل كريستيانو الهدف الثاني من ركلة جزاء أثارت جدلا كبيرا.

وأخذ جواو فيليكس عقالا وألبسه لكريستيانو، ليرقص به في الاحتفال.

النتيجة رفعت رصيد النصر إلى 21 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 3 نقاط عن التعاون و4 نقاط عن الهلال أقرب ملاحقيه.

بينما يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 8 نقاط.