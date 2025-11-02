مدرب الفيحاء: لن أتحدث عن التحكيم.. والنصر لا يحتاج لمثل تلك الحالات

رفض بيدرو إيمانويل مدرب الفيحاء التعليق على قرارات التحكيم بعد الخسارة أمام النصر بنتيجة 1-2 في الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وشدد مدرب الفيحاء أن فريق النصر لا يحتاج لمثل تلك الحالات من أجل حصد الثلاث نقاط.

الفيحاء تقدم أولا، قبل أن يسجل النصر هدفين أحدهما جاء من ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 104.

وقال إيمانويل في المؤتمر الصحفي: "لن أتحدث عن الجوانب التحكيمية. سأتحدث فقط عن الجانب الفني. لعبنا للفوز أمام المتصدر الذي يملك فريقا قويا".

وأضاف "هناك قرارات لا نتحكم فيها. لاعبونا كانوا مركزين حتى آخر لحظة، وما حدث في الدقائق الأخيرة خارج سيطرتنا. النصر لا يحتاج لمثل هذه الحالات للفوز".

وأوضح "الجميع شاهد ما حدث. يمكنكم سؤال المسؤولين. تقنية الفيديو احتسبت ركلة الجزاء، وهو نفس ما حدث أمام الاتحاد. أنا هنا لتحليل أداء فريقي".

وعن خروجه من الدكة لحظة ذهاب الحكم إلى الفيديو، أجاب "حين شاهدت الحكم يذهب إلى الفيديو شعرت أن شيئا غير جيد سيحدث. لا نريد إعطاء صورة سيئة عن الدوري. النصر قد يفوز علينا عشر مرات، لكننا كنا الأفضل واستحقينا أكثر".

واختتم بيدرو إيمانويل تصريحاته "لعبنا أمام ضغط عال. لذلك اعتمدنا على مهاجمة الخط الخلفي. وصلنا لفرص أخطر رغم ضغط المنافس داخل منطقة الجزاء. الفريق قدم تضحية كبيرة، وما حدث في النهاية ليس لي أن أحلله".

وتغلب النصر على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

الفيحاء تقدم سريعا في الدقيقة 13 بهدف جيسون ريميسيرو، بعد تمريرة من محمد البقوي.

وفي الدقيقة 37 تعادل كريستيانو رونالدو بعد تمريرة من كينجسلي كومان.

وأخيرا في الدقيقة 104، سجل كريستيانو الهدف الثاني من ركلة جزاء أثارت جدلا كبيرا.

وأخذ جواو فيليكس عقالا وألبسه لكريستيانو، ليرقص به في الاحتفال.

النتيجة رفعت رصيد النصر إلى 21 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 3 نقاط عن التعاون و4 نقاط عن الهلال أقرب ملاحقيه.

بينما يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 8 نقاط.