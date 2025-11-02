موعد مباراة ليفربول المقبلة ضد ريال مدريد في دوري الأبطال

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 10:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ريال مدريد

يواصل ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا قبل خوض القمة الإنجليزية ضد مانشستر سيتي، بمواجهة من العيار الثقيل أمام ريال مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد خسر عدة مباريات في مختلف المسابقات مؤخرا، قبل أن يستعيد توازنه مؤقتا بالفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري الأبطال برصيد 6 نقاط.

بينما يحتل الفريق الملكي المركز الخامس بـ9 نقاط.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

يواجه ليفربول فريق ريال مدريد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر.

وتقام المباراة على ملعب أنفيلد.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2 و4.

