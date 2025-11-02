المدير الرياضي لـ الفيحاء: ركلة جزاء النصر تحتسب في كرة السلة.. وإنفانتينو لن يتمكن من إقناعي

أبدى فهد الأنصاري المدير الرياضي بنادي الفيحاء اندهاشه من احتساب حكم مباراة فريقه أمام النصر ركلة جزاء في الدقيقة 104 لصالح الأخير.

وخسر الفيحاء أمام النصر بهدفين مقابل هدف واحد بعد تسجيل كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.

وقال فهد الأنصاري المدير الرياضي بنادي الفيحاء عبر قناة الرياضية السعودية: "جياني إنفانتيو رئيس فيفا لو جاء ليقنعني أن ركلة جزاء النصر صحيحة لن يتمكن من إقناعي".

وتابع "الحكم محمد الهويش أبلغني بعد المباراة أنه لم يحتسب ركلة الجزاء بسبب لمسة اليد من الأساس، يمكن احتساب هذه الركلة فقط إذا كنا نلعب كرة السلة".

وشدد "أي حكم على مستوى العالم من المستحيل أن يحتسب ركلة الجزاء التي تم احتسابها للنصر".

واختتم المدير الرياضي بنادي الفيحاء تصريحاته "فنيا لعبت بشكل أفضل من النصر وخلقت فرص أكثر رغم لعبهم بشكل هجومي".

وتغلب النصر على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

الفيحاء تقدم سريعا في الدقيقة 13 بهدف جيسون ريميسيرو، بعد تمريرة من محمد البقوي.

وفي الدقيقة 37 تعادل كريستيانو رونالدو بعد تمريرة من كينجسلي كومان.

وأخيرا في الدقيقة 104، سجل كريستيانو الهدف الثاني من ركلة جزاء أثارت جدلا كبيرا.

وأخذ جواو فيليكس عقالا وألبسه لكريستيانو، ليرقص به في الاحتفال.

النتيجة رفعت رصيد النصر إلى 21 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 3 نقاط عن التعاون و4 نقاط عن الهلال أقرب ملاحقيه.

بينما يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 8 نقاط.