مواعيد مباريات الأحد 2 نوفمبر 2025.. جدول مزدحم بالدوري المصري ومرموش في إنجلترا

يشهد اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات وجدول مزدحم بالدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يستضيف الزمالك فريق طلائع الجيش على استاد القاهرة في تمام الخامسة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

بينما يحل الاتحاد السكندري ضيفا على بيراميدز في نفس التوقيت على استاد الدفاع الجوي ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

بينما يواجه الأهلي فريق المصري على استاد برج العرب في الثامنة مساء ويذاع عبر قناة أون سبورت 1.

وأخيرا يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق بتروجت على استاد هيئة قناة السويس بالثامنة مساء.

الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي بقيادة عمر مرموش فريق بورنموث في السادسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق إلتشي في السابعة والنصف مساء.

ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

يحل إنتر ضيفا على هيلاس فيرونا في الواحدة والنصف ظهرا.

بينما يستضيف ميلان فريق روما في العاشرة إلا ربع مساء.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت بقيادة مصطفى محمد فريق ميتز في السادسة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.