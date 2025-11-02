صلاح محسن لـ في الجول: تصريحات غرابة غير دقيقة وتمس صورتي.. وهكذا انتقلت إلى الأهلي

أبدى صلاح محسن مهاجم النادي المصري استياءه من التصريحات الأخيرة الصادرة عن محمد غرابة عضو مجلس إدارة نادي إنبي السابق والمرشح الحالي لرئاسة النادي.

صلاح محسن النادي : المصري الأهلي

وكان غرابة قد قال مؤخرًا بأنه هو من أتم صفقة انتقال صلاح محسن إلى الأهلي، مشيرًا إلى أنه “قدّم اللاعب للأهلي بمبلغ أقل من عرض أوروبي كان مطروحًا وقتها”، وأن اللاعب “لم يكن مهيئًا للعيش خارج مصر وكان مُصرًا على الانضمام للأهلي”.

وقال محسن في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تصريحات محمد غرابة عني بها معلومات غير دقيقة وتمس صورتي الاحترافية. لا أعرفه شخصيا ولم يجمعني أي تواصل معه خلال المفاوضات مع الأهلي".

وأضاف "من تولى التواصل وقت الصفقة هم علاء خشب رئيس إنبي آنذاك وعبد الناصر محمد مدير الكرة وقتها، وعلاء عبد الصادق ممثلا عن الأهلي".

واختتم "كنت أحلم بخوض تجربة الاحتراف الخارجي في ذلك الوقت، وقرار انتقالي إلى الأهلي جاء بعد اتفاق رسمي بين الناديين دون تدخلات شخصية أو فرض اتجاهات".

وتم تصعيد محسن إلى الفريق الأول لإنبي في عام 2016، ومنه انتقل إلى الأهلي في يناير 2017.

وخرج المهاجم بعد ذلك معارا إلى سموحة في يناير 2020، ثم عاد بنهاية الموسم.

وأعير اللاعب مرة أخرى إلى سيراميكا كليوباترا في موسم 2022-2023.

وأخيرا انتقل محسن إلى المصري في يناير 2024.