ريال مدريد يسحق فالنسيا وفينيسيوس يرفض هدية مبابي

سحق ريال مدريد ضيفه فالنسيا بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

بدأت المباراة باستعراض كيليان مبابي لجائزة الحذاء الذهبي التي تسلمها أمس الجمعة.

وتقدم مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 31 أضاف الفرنسي ثاني الأهداف بعد تمريرة من التركي أردا جولر.

وتحصل مدريد على ركلة جزاء ثانية، هذه المرة تركها مبابي لزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

فيني الذي عاد لتوه من أزمته الأخيرة مع المدرب تشابي ألونسو إثر اعتراضه على التبديل في الكلاسيكو، أهدر الركلة وتصدى لها الحارس جولين أجيرزابالا في الدقيقة 43.

ولكن سريعا سجل جود بيلينجهام الهدف الثالث في الدقيقة 44 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة.

ومع انطلاق الشوط الثاني أتى داني سيبايوس وإدواردو كامافينجا بدلا من أردا جولر وأوريليان تشواميني.

ثم حل راؤول أسينسيو بدلا من دين هاوسن في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 79 أتى رودريجو وإندريك بدلا من فينيسيوس ومبابي.

وبقذيفة مدوية، سجل ألفارو كاريراس الهدف الرابع في الدقيقة 82.

النتيجة رفعت رصيد ريال مدريد إلى 30 نقطة بالانتصار العاشر في 11 مباراة على الصدارة.

أما فالنسيا فتجمد رصيده عند 9 نقاط في مناطق الهبوط، في المركز الثامن عشر تحديدا.