صلاح: تسجيل 250 هدفا مع ليفربول ليس سهلا.. ولهذا موسمنا صعب للغاية

شدد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على أن الوصول للهدف رقم 250 ليس بالأمر السهل.

وعاد ليفربول مرة أخرى للانتصارات بفوز هام على منافسه أستون فيلا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح لـ TNT Sports: "من المهم جدا تحقيق الفوز على أستون فيلا، تعرضنا لبعض الهزائم في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وأضاف " أنا سعيد لأننا عدنا إلى الطريق الصحيح الآن، وهذا يمنحنا دفعة كبيرة قبل بعض المباريات المهمة".

وتابع "إنه موسم صعب جدا بالنسبة لنا لأن لدينا بعض اللاعبين الجدد، وهم لاعبون جيدون للغاية لكنهم بحاجة إلى وقت للتأقلم، كما أننا فقدنا بعض اللاعبين أيضا، يحتاج الأمر إلى وقت للتأقلم ومعرفة أسلوب لعب بعضنا البعض، لكن كل شيء سيكون على ما يرام".

وأنهى حديثه قائلا: "تسجيل 250 هدفا مع ليفربول؟ هذا شعور رائع أن تسجل الأهداف مع ناد كبير كهذا، لا أعتبره أمرا عاديا أو سهلا، أنا فخور وسعيد جدا بهذا الإنجاز".

ووصل الملك المصري لهدفه الـ 250 في جميع البطولات مع ليفربول.

ويتواجد صلاح في المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ بتسجيله الهدف رقم 250.

ويتصدر إيان راش قائمة هدافي ليفربول التاريخية بتسجيله 346 هدفا، ثم يأتي روجر هانت في الوصافة بـ 285 هدفا، ثم صلاح.

وللمباراة الثانية تواليا يسجل صلاح هدفا لليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي، إذ أحرز في المباراة الماضية ضد برينتفورد.

وتمكن ليفربول من العودة مرة أخرى لطريق الانتصارات في بطولة الدوري بعد 4 هزائم متتالية من كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 18 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 11.