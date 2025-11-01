في الظهور الأول لـ سباليتي.. يوفنتوس يفوز على كريمونيزي

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 23:57

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - يوفنتوس

فاز يوفنتوس على منافسه كريمونيزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فيليب كوستيتش وأندريا كامبياسو ثنائية يوفنتوس، بينما أحرز جيمي فاردي هدف كريمونيزي.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للوتشيانو سباليتي المدير الفني الجديد للبيانكونيري.

أخبار متعلقة:
سباليتي: لن أتوقف عن العمل لتدريبي نابولي لمدة موسم.. والفوز هو الأهم في يوفنتوس هل سيكون محظوظا؟ سباليتي مديرا فنيا لـ يوفنتوس رحل تودور وعادت الانتصارات لـ يوفنتوس.. وروما يحقق رقما غائبا منذ 7 سنوات تقرير: استبعاد تورام من قائمة يوفنتوس بسبب إصابة

وتولى سباليتي تدريب يوفنتوس خلفا للكرواتي إيجور تودور بعد إقالته لسوء النتائج.

وللمباراة الثانية على التوالي يتمكن يوفنتوس من تحقيق الفوز إذ انتصر على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.

وافتتح كوستيتش النتيجة مبكرا في الدقيقة الثانية من المباراة.

وضاعف كامبياسو الفارق في الدقيقة 68.

وأشعل المهاجم الإنجليزي المخضرم فاردي المباراة في الدقائق القاتلة إذ سجل في الدقيقة 83 من صناعة دينيس جونسن.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 18 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما توقف رصيد كريمونيزي عند النقطة 14 في المركز التاسع.

لوتشيانو سباليتي يوفنتوس كريمونيزي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ريال مدريد يسحق فالنسيا وفينيسيوس يرفض هدية مبابي صلاح: تسجيل 250 هدفا مع ليفربول ليس سهلا.. ولهذا موسمنا صعب للغاية في ليلة هدفه الـ 250.. صلاح يقود ليفربول للعودة للانتصارات بهزيمة أستون فيلا الـ 250 للملك المصري مع ليفربول.. محمد صلاح يسجل في أستون فيلا ثلاثية قبل كين ودياز.. بايرن ميونيخ يضرب ليفركوزن ويحافظ على العلامة الكاملة عودة للمربع الذهبي.. تشيلسي ينتفض بالفوز على غريمه توتنام انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(0) فالنسيا.. فوز جديد للملكي انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) أستون فيلا
أخر الأخبار
صلاح محسن لـ في الجول: تصريحات غرابة غير دقيقة وتمس صورتي.. وهكذا انتقلت إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يسحق فالنسيا وفينيسيوس يرفض هدية مبابي ساعة | الدوري الإسباني
صلاح: تسجيل 250 هدفا مع ليفربول ليس سهلا.. ولهذا موسمنا صعب للغاية ساعة | المحترفون
في الظهور الأول لـ سباليتي.. يوفنتوس يفوز على كريمونيزي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في ليلة هدفه الـ 250.. صلاح يقود ليفربول للعودة للانتصارات بهزيمة أستون فيلا 2 ساعة | المحترفون
كريستيانو: قلبي صار ينبض أسرع ولكن كرة القدم هي حياتي 2 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 2 ساعة | كرة يد
لن يترك الصدارة.. كريستيانو يقود النصر بالعقال إلى فوز مثير على الفيحاء 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق
/articles/516350/في-الظهور-الأول-لـ-سباليتي-يوفنتوس-يفوز-على-كريمونيزي