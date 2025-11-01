في الظهور الأول لـ سباليتي.. يوفنتوس يفوز على كريمونيزي

فاز يوفنتوس على منافسه كريمونيزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فيليب كوستيتش وأندريا كامبياسو ثنائية يوفنتوس، بينما أحرز جيمي فاردي هدف كريمونيزي.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للوتشيانو سباليتي المدير الفني الجديد للبيانكونيري.

وتولى سباليتي تدريب يوفنتوس خلفا للكرواتي إيجور تودور بعد إقالته لسوء النتائج.

وللمباراة الثانية على التوالي يتمكن يوفنتوس من تحقيق الفوز إذ انتصر على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.

وافتتح كوستيتش النتيجة مبكرا في الدقيقة الثانية من المباراة.

وضاعف كامبياسو الفارق في الدقيقة 68.

وأشعل المهاجم الإنجليزي المخضرم فاردي المباراة في الدقائق القاتلة إذ سجل في الدقيقة 83 من صناعة دينيس جونسن.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 18 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما توقف رصيد كريمونيزي عند النقطة 14 في المركز التاسع.