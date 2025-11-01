في ليلة هدفه الـ 250.. صلاح يقود ليفربول للعودة للانتصارات بهزيمة أستون فيلا

عاد ليفربول مرة أخرى للانتصارات بفوز هام على منافسه أستون فيلا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح وريان جرافنبيرخ ثنائية ليفربول.

ووصل الملك المصري لهدفه الـ 250 في جميع البطولات مع ليفربول.

ويتواجد صلاح في المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ بتسجيله الهدف رقم 250.

ويتصدر إيان راش قائمة هدافي ليفربول التاريخية بتسجيله 346 هدفا، ثم يأتي روجر هانت في الوصافة بـ 285 هدفا، ثم صلاح.

وللمباراة الثانية تواليا يسجل صلاح هدفا لليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي، إذ أحرز في المباراة الماضية ضد برينتفورد.

وعاد ليفربول مرة أخرى لطريق الانتصارات في بطولة الدوري بعد 4 هزائم متتالية من كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 18 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 11.

القائم ينقذ ثم هدف

أنقذ القائم هدفا مبكرا لأستون فيلا في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة من مورجان روجرز لاعب أستون فيلا.

وافتتح هوجو إيكيتيكي النتيجة في الدقيقة 43 لكن لم يتم احتسابه لداعي التسلل.

وتمكن صلاح من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب تمريرة خاطئة من إيميليانو مارتينيز.

ثم ضاعف جرافنبيرخ الفارق في الدقيقة 58 بعد تسديدة ارتطمت في باو توريس وسكنت الشباك.

وسير ليفربول المباراة كما يريد حتى حافظ على النتيجة والفوز.