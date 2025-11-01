كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين

حقق منتخب مصر لكرة اليد للناشئين المركز الثاني في بطولة العالم تحت 17 سنة التي أقيمت في المغرب.

وخسر منتخب مصر في نهائي بطولة العالم ضد ألمانيا بنتيجة 44-43 بعد مباراة مثيرة وصلت للوقت الإضافي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 37-37 لتذهب المواجهة إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي حسم منتخب ألمانيا المباراة لصالحه.

وبذلك يكون منتخب ألمانيا حقق بطولة العالم تحت 19 سنة وتحت 17 سنة.

وكان منتخب مصر تأهل للنهائي بعد الفوز على إسبانيا في نصف النهائي.

وأقيمت البطولة في تلك الفئة السنية لأول مرة في المغرب في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر.

ولم يخسر منتخب مصر أي مباراة في تلك البطولة قبل النهائي إذ فاز على البرازيل وأمريكا والمغرب في مرحلة المجموعات وأسبانيا في نصف النهائي.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى وواجه إسبانيا متصدر المجموعة الثانية.

وبانتصار منتخب مصر على إسبانيا تأهل للنهائي في النسخة الأولى من المسابقة.

