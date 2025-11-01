لن يترك الصدارة.. كريستيانو يقود النصر بالعقال إلى فوز مثير على الفيحاء

تغلب النصر على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

الفيحاء تقدم سريعا في الدقيقة 13 بهدف جيسون ريميسيرو، بعد تمريرة من محمد البقوي.

وفي الدقيقة 37 تعادل كريستيانو رونالدو بعد تمريرة من كينجسلي كومان.

وأخيرا في الدقيقة 104، سجل كريستيانو الهدف الثاني من ركلة جزاء أثارت جدلا كبيرا.

وأخذ جواو فيليكس عقالا وألبسه لكريستيانو، ليرقص به في الاحتفال.

مختصر المباراة — 🎥 النصر ينتصر بهدفين لهدف أمام الفيحاء في ختام مواجهات الجولة السابعة من #دوري_روشن_السعودي ⚽️🔥#النصر_الفيحاء pic.twitter.com/3Y0mdngYNF — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 1, 2025

وخرج فهد الأنصاري إداري الفيحاء معترضا بعد المباراة، حيث قال أمام الكاميرات: "لو أتاني إنفانتينو رئيس فيفا لن أقتنع أنها ركلة جزاء".

النتيجة رفعت رصيد النصر إلى 21 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 3 نقاط عن التعاون و4 نقاط عن الهلال أقرب ملاحقيه.

بينما يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 8 نقاط.