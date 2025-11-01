ثلاثية قبل كين ودياز.. بايرن ميونيخ يضرب ليفركوزن ويحافظ على العلامة الكاملة

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 22:51

كتب : FilGoal

دايو أوباميكانو - بايرن ميونيخ

سحق بايرن ميونيخ ضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

تقدم سيرج جنابري في الدقيقة 25 بعد تمريرة من الظهير الأيسر توم بيشوف.

وفي الدقيقة 31 سجل نيكولاس جاكسون ثاني الأهداف، بصناعة كونراد لايمر.

أخبار متعلقة:
عودة للمربع الذهبي.. تشيلسي ينتفض بالفوز على غريمه توتنام رايس: كنا نعرف صعوبة مباراة بيرنلي أموريم: كنا سنعاني أكثر في الماضي إذا تأخرنا في النتيجة مما حدث ضد فورست أرتيتا: جيوكيريس قدم أفضل أداء له معنا ضد بيرنلي.. وهذا يوضح مدى تطور رايس

وبالنيران الصديقة من كرة أرسلها رافاييل جيريرو، سجل لويك بادي في مرماه بالخطأ في الدقيقة 44.

وأتى هاري كين الذي لم يبدأ هذه المباراة، على حساب جاكسون في الدقيقة 59.

وحل معه لويس دياز وميشيل أوليسيه بدلا من سيرج جنابري ولينارت كارل.

وبذلك يستمر بايرن ميونيخ في فرض هيمنته على ليفركوزن، بعد الهزيمة الكبيرة في 2023-2024 وفقدان لقب الدوري لصالح ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد الحالي.

النتيجة رفعت رصيد بايرن ميونيخ إلى 27 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة، بفارق 5 نقاط عن اقرب ملاحقيه لايبزج.

فيما يحتل ليفركوزن المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني باير ليفركوزن
نرشح لكم
ريال مدريد يسحق فالنسيا وفينيسيوس يرفض هدية مبابي صلاح: تسجيل 250 هدفا مع ليفربول ليس سهلا.. ولهذا موسمنا صعب للغاية في الظهور الأول لـ سباليتي.. يوفنتوس يفوز على كريمونيزي في ليلة هدفه الـ 250.. صلاح يقود ليفربول للعودة للانتصارات بهزيمة أستون فيلا الـ 250 للملك المصري مع ليفربول.. محمد صلاح يسجل في أستون فيلا عودة للمربع الذهبي.. تشيلسي ينتفض بالفوز على غريمه توتنام انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(0) فالنسيا.. فوز جديد للملكي انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) أستون فيلا
أخر الأخبار
صلاح محسن لـ في الجول: تصريحات غرابة غير دقيقة وتمس صورتي.. وهكذا انتقلت إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يسحق فالنسيا وفينيسيوس يرفض هدية مبابي ساعة | الدوري الإسباني
صلاح: تسجيل 250 هدفا مع ليفربول ليس سهلا.. ولهذا موسمنا صعب للغاية ساعة | المحترفون
في الظهور الأول لـ سباليتي.. يوفنتوس يفوز على كريمونيزي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في ليلة هدفه الـ 250.. صلاح يقود ليفربول للعودة للانتصارات بهزيمة أستون فيلا 2 ساعة | المحترفون
كريستيانو: قلبي صار ينبض أسرع ولكن كرة القدم هي حياتي 2 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 2 ساعة | كرة يد
لن يترك الصدارة.. كريستيانو يقود النصر بالعقال إلى فوز مثير على الفيحاء 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق
/articles/516344/ثلاثية-قبل-كين-ودياز-بايرن-ميونيخ-يضرب-ليفركوزن-ويحافظ-على-العلامة-الكاملة