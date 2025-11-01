ثلاثية قبل كين ودياز.. بايرن ميونيخ يضرب ليفركوزن ويحافظ على العلامة الكاملة

سحق بايرن ميونيخ ضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

تقدم سيرج جنابري في الدقيقة 25 بعد تمريرة من الظهير الأيسر توم بيشوف.

وفي الدقيقة 31 سجل نيكولاس جاكسون ثاني الأهداف، بصناعة كونراد لايمر.

وبالنيران الصديقة من كرة أرسلها رافاييل جيريرو، سجل لويك بادي في مرماه بالخطأ في الدقيقة 44.

وأتى هاري كين الذي لم يبدأ هذه المباراة، على حساب جاكسون في الدقيقة 59.

وحل معه لويس دياز وميشيل أوليسيه بدلا من سيرج جنابري ولينارت كارل.

وبذلك يستمر بايرن ميونيخ في فرض هيمنته على ليفركوزن، بعد الهزيمة الكبيرة في 2023-2024 وفقدان لقب الدوري لصالح ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد الحالي.

النتيجة رفعت رصيد بايرن ميونيخ إلى 27 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة، بفارق 5 نقاط عن اقرب ملاحقيه لايبزج.

فيما يحتل ليفركوزن المركز الخامس برصيد 17 نقطة.