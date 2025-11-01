فاركو يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويعود بـ 3 نقاط أمام الجونة

حقق فاركو فوزه الثاني على التوالي في الدوري المصري وعاد بـ 3 نقاط من ملعب خالد بشارة ضد مستضيفه الجونة في الجولة 13.

سجل هدف اللقاء الوحيد محمود فرحات.

وكان فاركو قد حقق فوزه الأول في الموسم بنتيجة 1-0 على الإسماعيلي في الجولة الماضية.

وبنفس النتيجة فاز على الجونة محققا أول فوز خارج أرضه هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد فاركو لـ 12 نقطة ارتقى بها للمركز السادس عشر من 12 مباراة.

فيما توقف رصيد الجونة عند 15 نقطة وخسر للمباراة الثانية خارج أرضه.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 13 عن طريق فرحات.

وزاد محمد عماد لاعب وسط الجونة من صعوبة المباراة على زملائه بعد تعرضه للطرد في الدقيقة 45+7.

وأدرك الجونة التعادل في الوقت بدلا من الضائع للشوط الثاني لكن الهدف ألغي بداعي التسلل لتنتهي المباراة بفوز فاركو بهدف دون رد.