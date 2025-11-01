فاركو يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويعود بـ 3 نقاط أمام الجونة

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 22:27

كتب : FilGoal

فريق فاركو

حقق فاركو فوزه الثاني على التوالي في الدوري المصري وعاد بـ 3 نقاط من ملعب خالد بشارة ضد مستضيفه الجونة في الجولة 13.

سجل هدف اللقاء الوحيد محمود فرحات.

وكان فاركو قد حقق فوزه الأول في الموسم بنتيجة 1-0 على الإسماعيلي في الجولة الماضية.

أخبار متعلقة:
هدف خرافي يقود الإسماعيلي للفوز في الدربي على الكهرباء في الجول يكشف أسباب استبعاد 9 لاعبين من قائمة الزمالك ضد طلائع الجيش قائمة الزمالك - عودة حمدي ضمن اختيارات عبد الرؤوف الأولى أمام طلائع الجيش أبطال إفريقيا - نهضة بركان آخر المتأهلين لدور المجموعات على حساب أهلي طرابلس

وبنفس النتيجة فاز على الجونة محققا أول فوز خارج أرضه هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد فاركو لـ 12 نقطة ارتقى بها للمركز السادس عشر من 12 مباراة.

فيما توقف رصيد الجونة عند 15 نقطة وخسر للمباراة الثانية خارج أرضه.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 13 عن طريق فرحات.

وزاد محمد عماد لاعب وسط الجونة من صعوبة المباراة على زملائه بعد تعرضه للطرد في الدقيقة 45+7.

وأدرك الجونة التعادل في الوقت بدلا من الضائع للشوط الثاني لكن الهدف ألغي بداعي التسلل لتنتهي المباراة بفوز فاركو بهدف دون رد.

فاركو الجونة الدوري المصري
نرشح لكم
هدف خرافي يقود الإسماعيلي للفوز في الدربي على الكهرباء في الجول يكشف أسباب استبعاد 9 لاعبين من قائمة الزمالك ضد طلائع الجيش قائمة الزمالك - عودة حمدي ضمن اختيارات عبد الرؤوف الأولى أمام طلائع الجيش خبر في الجول - عامر والطويل في جهاز عبد الرؤوف مع الزمالك أمام طلائع الجيش تعادل سلبي جديد.. غزل المحلة ومودرن سبورت يتقاسمان النقاط الأهلي يكشف سبب غياب محمد علي بن رمضان عن لقاء المصري قائمة الأهلي – غياب بن رمضان أمام المصري.. وعودة مروان وكوكا أبو ريدة يهنئ الخطيب لفوزه في انتخابات الأهلي
أخر الأخبار
كريستيانو: قلبي صار ينبض أسرع ولكن كرة القدم هي حياتي 23 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 25 دقيقة | كرة يد
لن يترك الصدارة.. كريستيانو يقود النصر بالعقال إلى فوز مثير على الفيحاء 27 دقيقة | سعودي في الجول
الـ 250 للملك المصري مع ليفربول.. محمد صلاح يسجل في أستون فيلا 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثلاثية قبل كين ودياز.. بايرن ميونيخ يضرب ليفركوزن ويحافظ على العلامة الكاملة 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواجهة قد تحدث؟ الأهلي في التصنيف الأول وبيراميدز ثانيا قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
عودة للمربع الذهبي.. تشيلسي ينتفض بالفوز على غريمه توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
فاركو يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويعود بـ 3 نقاط أمام الجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق
/articles/516341/فاركو-يحقق-انتصاره-الثاني-على-التوالي-ويعود-بـ-3-نقاط-أمام-الجونة