هدف خرافي يقود الإسماعيلي للفوز في الدربي على الكهرباء

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 22:20

عاد الإسماعيلي لتحقيق الانتصارات وفاز على كهرباء الإسماعيلية في الدربي بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية لحساب الجولة 13.

سجل عبد الله محمد ومحمد سمير هدفا الإسماعيلي فيما سجل عمر السعيد هدف الكهرباء.

ودخل الفريقان الدربي وهما في المركزين الـ 20 والـ 21 أي الأخير وقبل الأخير والهدف هو الفوز لا محالة.

وتعد تلك المواجهة الأولى بين الفريقين تاريخيا في الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الدراويش للنقطة 10 ارتقى بها للمركز السابع عشر تاركا ذيل الترتيب من 13 مباراة.

فيما أصبح كهرباء الإسماعيلية الأخير برصيد 8 نقاط من 12 مباراة.

وصف المباراة

ظل التعادل السلبي قائما مع إشهار حمادة القلاوي حكم اللقاء لأكثر من بطاقة صفراء بسبب التدخلات القوية.

فأشهر بطاقة صفراء لمحمد سمير ومحمد إيهاب في 10 دقائق فقط في الشوط الأول.

وتألق عبد الله جمال في التصدي لتصويبة قوية من علي سليمان مهاجم الكهرباء في الدقيقة 36.

وتقدم الإسماعيلي بهدف عبد الله محمد من رأسية في الدقيقة 42 بعد تمهيد رأسي من عبد الكريم مصطفى.

شوط أول انتهى بتقدم الإسماعيلي بهدف دون رد.

في بداية الشوط الثاني تعاقب لاعبو الإسماعيلي على إهدار الفرص والتمريرات الحاسمة.

وفي الدقيقة 67 سجل عمر السعيد هدف التعادل برأسية بعد عرضية من محمد أوناجم.

وفي الدقيقة 82 أطلق محمد سمير تصويبة مدوية من خارج منطقة الجزاء (كرباج) سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس محمد هجرس.

وتعادل الكهرباء بعد الهدف مباشرة لكن ألغى بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 90+3 ردت العارضة تصويبة عبد الرحمن الدح.

وألغت تقنية الفيديو هدفا في الدقيقة 90+8 سجله خالد النبريص لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي الثالث هذا الموسم.

