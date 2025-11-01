انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(0) فالنسيا.. فوز جديد للملكي
السبت، 01 نوفمبر 2025 - 22:12
كتب : FilGoal
يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.
--
نهاية المباراة بفوز ريال مدريد
ق 82: كاريراس والرابع
ق 62 مبابي يسدد ولكن الحارس جولين أجيريزابالا يتصدى ببراعة
ق 46 داني سيبايوس وإدواردو كامفينجا بدلا من أوريليان تشواميني وأردا جولر
استراحة
ق 44 جوووووول بيلينجهام يسجل الثالث بعد تمريرة من فالفيردي
ق 43 فينيسيوس يهدر ركلة الجزاء.. الحارس يتصدى
ق 41 ركلة جزاء ثانية لمدريد بعد عرقلة ألفارو كاريراس
ق 31 جووووول مبابي يسجل مجددا بعد تمريرة من أردا جولر
ق 19 جوووول كيليان مبابي يسجل الأول من علامة الجزاء على يمين الحارس
ق 17 ركلة جزاء لريال مدريد بعد مراجعة تقنية الفيديو
بداية المباراة
