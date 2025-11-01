انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(0) فالنسيا.. فوز جديد للملكي

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 22:12

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد - يوفنتوس

يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

--

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد

ق 82: كاريراس والرابع

ق 62 مبابي يسدد ولكن الحارس جولين أجيريزابالا يتصدى ببراعة

ق 46 داني سيبايوس وإدواردو كامفينجا بدلا من أوريليان تشواميني وأردا جولر

استراحة

ق 44 جوووووول بيلينجهام يسجل الثالث بعد تمريرة من فالفيردي

ق 43 فينيسيوس يهدر ركلة الجزاء.. الحارس يتصدى

ق 41 ركلة جزاء ثانية لمدريد بعد عرقلة ألفارو كاريراس

ق 31 جووووول مبابي يسجل مجددا بعد تمريرة من أردا جولر

ق 19 جوووول كيليان مبابي يسجل الأول من علامة الجزاء على يمين الحارس

ق 17 ركلة جزاء لريال مدريد بعد مراجعة تقنية الفيديو

بداية المباراة

ريال مدريد
