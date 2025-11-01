في الجول يكشف أسباب استبعاد 9 لاعبين من قائمة الزمالك ضد طلائع الجيش

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 22:03

كتب : إبراهيم رمضان

محمد السيد - الزمالك

قرر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق المستدعاه لمباراة طلائع الجيش.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه طلائع الجيش في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ 13 ضمن منافسات الدوري المصري الأحد المقبل.

ويكشف FilGoal.com أسباب استبعاد الـ 9 لاعبين عن القائمة.

محمد السيد لأسباب فنية.

محمد عواد لأسباب فنية.

صلاح مصدق لأسباب فنية.

أحمد عبد الرحيم "إيشو" لأسباب فنية.

أحمد شريف للإصابة.

آدم كايد للإصابة.

ناصر منسي لعدم الجاهزية بعد عودته من الإصابة.

محمود جهاد لعدم الجاهزية الفنية.

بارون أوشينج لأسباب فنية.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة غدا الأحد في الخامسة مساءً.

وأعلن عبد الرؤوف قائمة الفريق ضد طلائع الجيش.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد - أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويعود أحمد حمدي لقائمة الزمالك بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد البنك الأهلي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد19 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع.

