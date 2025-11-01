انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) أستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

انتهت

ق 58: جوووووووووووول ريان جرافنبيرخ بعد تسديدة ارتطمت في باو توريس وسكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

استراحة

45+1: جوووووووووووووووول محمد صلاح بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب تمريرة خاطئة من إيميليانو مارتينيز.

ق 44: إلغاء الهدف بداعي التسلل على إيكيتيكي.

ق 43: جوووووووووووووول هوجو إيكيتيكي

ق 5: مورجان روجرز لاعب أستون فيلا يسدد كرة في القائم.

بداية المباراة