انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) أستون فيلا

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 21:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة من هنا

--------------------------------------

انتهت

ق 58: جوووووووووووول ريان جرافنبيرخ بعد تسديدة ارتطمت في باو توريس وسكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

استراحة

45+1: جوووووووووووووووول محمد صلاح بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب تمريرة خاطئة من إيميليانو مارتينيز.

ق 44: إلغاء الهدف بداعي التسلل على إيكيتيكي.

ق 43: جوووووووووووووول هوجو إيكيتيكي

ق 5: مورجان روجرز لاعب أستون فيلا يسدد كرة في القائم.

بداية المباراة

ليفربول أستون فيلا محمد صلاح
