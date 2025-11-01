انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) أستون فيلا
السبت، 01 نوفمبر 2025 - 21:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة من هنا
--------------------------------------
انتهت
ق 58: جوووووووووووول ريان جرافنبيرخ بعد تسديدة ارتطمت في باو توريس وسكنت الشباك.
بداية الشوط الثاني
استراحة
45+1: جوووووووووووووووول محمد صلاح بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب تمريرة خاطئة من إيميليانو مارتينيز.
ق 44: إلغاء الهدف بداعي التسلل على إيكيتيكي.
ق 43: جوووووووووووووول هوجو إيكيتيكي
ق 5: مورجان روجرز لاعب أستون فيلا يسدد كرة في القائم.
بداية المباراة
