لصالح المنافسين.. نابولي يتعثر بالتعادل مع كومو

تعثر نابولي بالتعادل مع منافسه كومو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتصدى فانيا ميلينكوفيتش سافيتش حارس مرمى نابولي لركلة جزاء نفذها ألفارو موراتا لاعب كومو.

وسقط فريق الجنوب بعد الفوز بمباراتين متتاليتين في بطولة الدوري ضد إنتر وليتشي.

وعلى الجانب الآخر يستمر كومو بقيادة المدير الفني الإسباني سيسك فابريجاس في السير بدون خسارة.

ويستمر نابولي للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري بدون هزيمة.

وكانت هذه المواجهة بين فابريجاس وأنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي، إذ لعب الإسباني تحت قيادة الإيطالي في تشيلسي قبل الاعتزال.

[image:2]

ويعد روما وميلان وإنتر أكثر المستفيدين من نتيجة تعادل كومو مع نابولي للاقتراب أكثر من البارتينوبي.

ويواجه روما منافسه ميلان الأحد المقبل وفي حال فوز الجيالوروسي سينفرد بصدارة الدوري الإيطالي.

وسيلعب إنتر ضد خصمه هيلاس فيرونا الأحد القادم.

وبهذا التعادل وصل نابولي للنقطة 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد كومو عند النقطة الـ 17 في المركزالخامس.

ويأتي روما في الوصافة بـ 21 نقطة، وإنتر ثالثا بـ 18 نقطة بالتساوي مع ميلان الرابع.