انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 21:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم تحت 17 سنة في المغرب.

ــــــــــــ

خسارة الفراعنة بطريقة درامية 44-43

ق 3: تقدم ألمانيا 42-41

نهاية الشوط الإضافي الأول بتقدم ألمانيا 41-40

ق 4: تقدم ألمانيا 40-38

ق 2: تقدم ألمانيا 39-37

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 37-37 والذهاب للوقت الإضافي

ق 29: التعادل 36-36

ق 27: تقدم مصر 35-34

ق 24: تقدم مصر 32-31

ق 17: الفاريق يتقلص لهدف تقدم مصر 27-26

ق 15: تقدم مصر 27-24

ق 12: تقدم مصر 25-22

ق 9: تقدم مصر 22-21

ق 5: التعادل 20-20

انطلاق الشوط الثاني

ق 30: تقدم ألمانيا 18-17 ونهاية الشوط الأول

ق 25: تقدم ألمانيا 15-14

ق 22: تقدم مصر 14-12

ق 15: تقدم ألمانيا 9-8

ق 10: التعادل 4-4

ق 5: التعادل 3-3

انطلاق المباراة

منتخب مصر لكرة اليد كرة يد
نرشح لكم
كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين رئيس اتحاد كرة اليد: أخبرنا اللاعبين أن هدفنا التتويج ببطولة العالم كرة يد - منتخب مصر إلى نهائي بطولة العالم تحت 17 عاما على حساب إسبانيا يد - موعد مواجهة مصر وإسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم للناشئين.. والقناة الناقلة كرة يد - منتخب الناشئين يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في بطولة العالم.. وتحديد منافسه خبر في الجول - الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يُخطر الزمالك بإيقافه لمدة عام من البطولات القارية كرة يد - الاتحاد يعلن تفاصيل السوبر المصري.. ومواعيد المباريات كرة يد - بـ 17 تصدي.. مي جمعة تتألق في بولندا وتقود فريقها للانتصار الثالث على التوالي
أخر الأخبار
كريستيانو: قلبي صار ينبض أسرع ولكن كرة القدم هي حياتي 5 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 6 دقيقة | كرة يد
لن يترك الصدارة.. كريستيانو يقود النصر بالعقال إلى فوز مثير على الفيحاء 8 دقيقة | سعودي في الجول
الـ 250 للملك المصري مع ليفربول.. محمد صلاح يسجل في أستون فيلا 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثلاثية قبل كين ودياز.. بايرن ميونيخ يضرب ليفركوزن ويحافظ على العلامة الكاملة 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواجهة قد تحدث؟ الأهلي في التصنيف الأول وبيراميدز ثانيا قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
عودة للمربع الذهبي.. تشيلسي ينتفض بالفوز على غريمه توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
فاركو يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويعود بـ 3 نقاط أمام الجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق
/articles/516333/مباشر-نهائي-مونديال-اليد-للناشئين-مصر-40-41-ألمانيا-الشوط-الإضافي-الثاني