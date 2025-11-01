انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة
السبت، 01 نوفمبر 2025 - 21:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم تحت 17 سنة في المغرب.
ــــــــــــ
خسارة الفراعنة بطريقة درامية 44-43
ق 3: تقدم ألمانيا 42-41
نهاية الشوط الإضافي الأول بتقدم ألمانيا 41-40
ق 4: تقدم ألمانيا 40-38
ق 2: تقدم ألمانيا 39-37
نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 37-37 والذهاب للوقت الإضافي
ق 29: التعادل 36-36
ق 27: تقدم مصر 35-34
ق 24: تقدم مصر 32-31
ق 17: الفاريق يتقلص لهدف تقدم مصر 27-26
ق 15: تقدم مصر 27-24
ق 12: تقدم مصر 25-22
ق 9: تقدم مصر 22-21
ق 5: التعادل 20-20
انطلاق الشوط الثاني
ق 30: تقدم ألمانيا 18-17 ونهاية الشوط الأول
ق 25: تقدم ألمانيا 15-14
ق 22: تقدم مصر 14-12
ق 15: تقدم ألمانيا 9-8
ق 10: التعادل 4-4
ق 5: التعادل 3-3
انطلاق المباراة
