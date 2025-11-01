انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم تحت 17 سنة في المغرب.

ــــــــــــ

خسارة الفراعنة بطريقة درامية 44-43

ق 3: تقدم ألمانيا 42-41

نهاية الشوط الإضافي الأول بتقدم ألمانيا 41-40

ق 4: تقدم ألمانيا 40-38

ق 2: تقدم ألمانيا 39-37

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 37-37 والذهاب للوقت الإضافي

ق 29: التعادل 36-36

ق 27: تقدم مصر 35-34

ق 24: تقدم مصر 32-31

ق 17: الفاريق يتقلص لهدف تقدم مصر 27-26

ق 15: تقدم مصر 27-24

ق 12: تقدم مصر 25-22

ق 9: تقدم مصر 22-21

ق 5: التعادل 20-20

انطلاق الشوط الثاني

ق 30: تقدم ألمانيا 18-17 ونهاية الشوط الأول

ق 25: تقدم ألمانيا 15-14

ق 22: تقدم مصر 14-12

ق 15: تقدم ألمانيا 9-8

ق 10: التعادل 4-4

ق 5: التعادل 3-3

انطلاق المباراة