تشكيل ليفربول - صلاح أساسي وفيرتز على مقاعد البدلاء ضد أستون فيلا

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 21:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه أستون فيلا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي.

ويغيب فلوريان فيرتز عن التشكيل الأساسي ويتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جورجي مامارداشفيلي

الدفاع: كونور برادلي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ألكسيس ماك أليستر

أمامهما: محمد صلاح - ريان جرافنبرخ - كودي جاكبو

الهجوم: هوجو إيكيتيكي

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

ويتساوى أستون فيلا معه في النقاط محتلا المركز الـ 11.

