أكرم توفيق يصنع في فوز الشمال بخماسية ضد كارتيرون

ساهم أكرم توفيق في فوز كبير للشمال على أم صلال في الجولة 9 من دوري نجوم قطر بنتيجة 5-0.

وشارك أكرم أساسيا في اللقاء في مركز الظهير الأيمن أمام أم صلال الذي يدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي والزمالك ودجلة السابق.

ومرر أكرم كرة أرضية لأليكس كولادو في الدقيقة 11 وأطلق الإسباني تسديدة أرضية قوية غالطت الحارس وسكنت الشباك.

شوف الهدف | الشمال تقدم 1-0 أم صلال ..أليكس كولادو الدقيقة 11 .. دوري نجوم بنك الدوحة#دوري_نجوم_بنك_الدوحة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/vD4kmAljad — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 1, 2025

واستفاد الشمال بهدف عكسي من إيسوفو دايو في الدقيقة 18 لتصبح النتيجة 2-0.

ورفع بغداد بونجاح النتيجة لـ 3-0 بفضل هدفه في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل كولادو الهدف الرابع في الدقيقة 54.

واختتم موفق عوض الخماسية بهدف في الدقيقة 90.

وشارك أكرم في 8 مباريات بقميص الشمال وقدم التمريرات الحاسمة الأولى له.

الفوز رفع رصيد الشمال لـ 17 نقطة في المركز الثاني من 8 مباريات بفارق نقطتين عن الصدارة.

فيما توقف رصيد أم صلال عند 6 8 نقاط في المركز الـ 11 وقبل الأخير.