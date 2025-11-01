أكرم توفيق يصنع في فوز الشمال بخماسية ضد كارتيرون

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 20:54

كتب : FilGoal

أكرم توفيق - الشمال القطري

ساهم أكرم توفيق في فوز كبير للشمال على أم صلال في الجولة 9 من دوري نجوم قطر بنتيجة 5-0.

وشارك أكرم أساسيا في اللقاء في مركز الظهير الأيمن أمام أم صلال الذي يدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي والزمالك ودجلة السابق.

ومرر أكرم كرة أرضية لأليكس كولادو في الدقيقة 11 وأطلق الإسباني تسديدة أرضية قوية غالطت الحارس وسكنت الشباك.

أخبار متعلقة:
دايتش: يجب استخدام الفيديو في قرار احتساب الركنيات.. وهدف يونايتد غير صحيح خبر في الجول - عامر والطويل في جهاز عبد الرؤوف مع الزمالك أمام طلائع الجيش أرتيتا: جيوكيريس قدم أفضل أداء له معنا ضد بيرنلي.. وهذا يوضح مدى تطور رايس أموريم: كنا سنعاني أكثر في الماضي إذا تأخرنا في النتيجة مما حدث ضد فورست

واستفاد الشمال بهدف عكسي من إيسوفو دايو في الدقيقة 18 لتصبح النتيجة 2-0.

ورفع بغداد بونجاح النتيجة لـ 3-0 بفضل هدفه في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل كولادو الهدف الرابع في الدقيقة 54.

واختتم موفق عوض الخماسية بهدف في الدقيقة 90.

وشارك أكرم في 8 مباريات بقميص الشمال وقدم التمريرات الحاسمة الأولى له.

الفوز رفع رصيد الشمال لـ 17 نقطة في المركز الثاني من 8 مباريات بفارق نقطتين عن الصدارة.

فيما توقف رصيد أم صلال عند 6 8 نقاط في المركز الـ 11 وقبل الأخير.

دوري نجوم قطر أكرم توفيق الشمال
نرشح لكم
صلاح: تسجيل 250 هدفا مع ليفربول ليس سهلا.. ولهذا موسمنا صعب للغاية في ليلة هدفه الـ 250.. صلاح يقود ليفربول للعودة للانتصارات بهزيمة أستون فيلا الـ 250 للملك المصري مع ليفربول.. محمد صلاح يسجل في أستون فيلا بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يستعيد الانتصارات بالفوز على البطائح عبد المنعم يوجه رسالة للجماهير قبل لقاء باريس سان جيرمان حصل على جائزة رجل المباراة.. حمدي فتحي يقود الوكرة لهزيمة نادي قطر مواعيد مباريات الجمعة 31 أكتوبر - دربي الرياض ومواجهات قوية لحمدي فتحي وكهربا في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود
أخر الأخبار
صلاح محسن لـ في الجول: تصريحات غرابة غير دقيقة وتمس صورتي.. وهكذا انتقلت إلى الأهلي 5 ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يسحق فالنسيا وفينيسيوس يرفض هدية مبابي 5 ساعة | الدوري الإسباني
صلاح: تسجيل 250 هدفا مع ليفربول ليس سهلا.. ولهذا موسمنا صعب للغاية 6 ساعة | المحترفون
في الظهور الأول لـ سباليتي.. يوفنتوس يفوز على كريمونيزي 6 ساعة | الكرة الأوروبية
في ليلة هدفه الـ 250.. صلاح يقود ليفربول للعودة للانتصارات بهزيمة أستون فيلا 6 ساعة | المحترفون
كريستيانو: قلبي صار ينبض أسرع ولكن كرة القدم هي حياتي 7 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 7 ساعة | كرة يد
لن يترك الصدارة.. كريستيانو يقود النصر بالعقال إلى فوز مثير على الفيحاء 7 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق
/articles/516330/أكرم-توفيق-يصنع-في-فوز-الشمال-بخماسية-ضد-كارتيرون