أموريم: كنا سنعاني أكثر في الماضي إذا تأخرنا في النتيجة مما حدث ضد فورست

يرى روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه سيعاني أكثر بكثير في الماضي إذا تأخر في النتيجة مما حدث ضد نوتنجهام فورست.

وتعادل مانشستر يونايتد مع منافسه نوتنجهام فورست بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي عبر بي بي سي سبورت: "فقدنا السيطرة لمدة 5 دقائق، أشعر أنه لو مررنا بهذا الموقف في الماضي القريب وهو التقدم 1-0 ثم التأخر 2-1، كنا سنعاني أكثر بكثير مما حدث اليوم ضد نوتنجهام فورست".

وأضاف "شعوري أننا لعبنا بشكل جيد، لكننا فقدنا بعض الطاقة، عندما نكون بكامل طاقتنا نكون الفريق الأفضل، اللاعبون يقدمون كل ما لديهم، لكن من الممكن أن نكون أفضل".

وتابع "أحيانا تمر بنا مثل هذه اللحظات، في النهاية خسرنا نقطتين، وعلينا أن نحقق الفوز في المباراة القادمة".

وأتم "أماد ديالو موهوب للغاية، لدينا العديد من اللاعبين الشباب الموهوبين، يمكنه أن يكون أفضل بكثير وأن يصبح أكثر استمرارية، يمكنك أن ترى في الشوط الأول أنه حصل على بعض الفرص، لديه ما يتطلب ليقدم أداء أفضل".

وتوقفت سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد بالتعادل مع فورست، إذ فاز في 3 مباريات متتالية ضد كل من سندرلاند وليفربول وبرايتون.

وعلى الجانب الآخر يبحث شون دايتش المدير الفني لنوتنجهام فورست عن تحقيق الفوز الأول في بطولة الدوري إذ خسر من بورنموث وتعادل مع مانشستر يونايتد.

وكان دايتش قد فاز على بورتو في بطولة الدوري الأوروبي.

وبهذا التعادل وصل مانشستر يونايتد للنقطة الـ 17 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع نوتنجهام فورست للنقطة السادسة في المركز الـ 18.

