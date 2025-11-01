دايتش: يجب استخدام الفيديو في قرار احتساب الركنيات.. وهدف يونايتد غير صحيح

شدد شون دايتش المدير الفني لنوتنجهام فورست على ضرورة استخدام تقنية الفيديو في تحديد الركنيات ووضعية الكرة سواء داخل أو خارج الملعب.

واعترض دايتش على الحكم بعد احتساب ركلة ركنية على فريقه، إذ يرى المدير الفني أن الكرة لم تخرج بكاملها خارج الملعب ونتج عن ذلك الهدف الأول لمانشستر يونايتد.

وتعادل مانشستر يونايتد مع منافسه نوتنجهام فورست بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإنجليزي منتقدا تقنية الفيديو عبر بي بي سي سبورت: "قرار احتساب الركلة الركنية لمانشستر يونايتد الناتج عنه الهدف الأول غير مؤكد، شاهدت اللقطة مجددا ومن الواضح أن الحكم المساعد يستطيع أن يرى من مسافة 78 ياردة".

وأضاف "يجب أن يتغير ذلك، هذا هو الخطأ الثاني خلال أسبوع، قراران غير صحيحين ضدنا، بالطبع علينا بعد ذلك التعامل مع الموقف، وهو ما لم نقم به جيدا، لكن الأمر صعب عندما يكون هناك الكثير من الحديث حول الركنيات في هذا النادي، ثم يحتسبون ركنيات ليست ركنيات من الأساس".

وتابع "احتسب علينا ركنية في المباراة الماضية والآن ضد مانشستر يونايتد، من الصعب جدا على الفريق تقبل قرارات كهذه، نتحدث دائما عن الفوارق الصغيرة في كرة القدم، ونتحدث عن تقنية الفيديو فلماذا لا يتم استخدامها".

وأنهى حديثه قائلا: "المباراة الماضية الكرة ترفع وتسجل من ركنية، وتكرر الأمر اليوم، إذًا استخدموا الفيديو، لأنه يستغرق 8 ثوانٍ فقط لتحديد ما إذا كانت الكرة داخل الملعب أم خارجه".

وتوقفت سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد بالتعادل مع فورست، إذ فاز في 3 مباريات متتالية ضد كل من سندرلاند وليفربول وبرايتون.

وعلى الجانب الآخر يبحث شون دايتش المدير الفني لنوتنجهام فورست عن تحقيق الفوز الأول في بطولة الدوري إذ خسر من بورنموث وتعادل مع مانشستر يونايتد.

وكان دايتش قد فاز على بورتو في بطولة الدوري الأوروبي.

وبهذا التعادل وصل مانشستر يونايتد للنقطة الـ 17 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع نوتنجهام فورست للنقطة السادسة في المركز الـ 18.

