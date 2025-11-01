بهدف في الوقت القاتل.. باريس سان جيرمان يصعق نيس برأسية راموس

استعاد باريس سان جيرمان انتصاراته في الدوري الفرنسي وحقق فوزا قاتلا على ضيفه نيس بهدف دون رد في الجولة 11 من المسابقة.

وفاز باريس سان جيرمان على نيس بهدف جاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليعود لسكة الانتصارات في الدوري.

ورفع باريس رصيده إلى النقطة 24 في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن موناكو صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة.

بينما توقف رصيد نيس عند النقطة 17 في المركز الثامن.

هدف فوز باريس جاء بضربة رأسية قوية من المهاجم جونكالو راموس في الدقيقة +94 بعد ركلة ركنية.

ويضم نيس المدافع المصري محمد عبد المنعم لكنه يغيب منذ الموسم الماضي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وانضم عبد المنعم لصفوف نيس في الموسم الماضي قادما من الأهلي.

video:1