بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يستعيد الانتصارات بالفوز على البطائح
السبت، 01 نوفمبر 2025 - 19:54
كتب : FilGoal
استعاد الجزيرة انتصاراته في الدوري الإماراتي بالفوز على البطائح بهدف دون رد في الجولة السابعة من المسابقة.
إبراهيم عادل
النادي : الجزيرة
وشارك الثنائي المحترف المصري إبراهيم عادل ومحمد النني في فوز الجزيرة.
ورفع الجزيرة رصيده إلى النقطة 13 وارتقى للمركز الخامس بجدول الترتيب.
بفارق 6 نقاط عن العين متصدر الدوري.
بينما توقف رصيد البطائح عند النقطة 3 في المركز 12.
هدف فوز الجزيرة سجله سيمون بانزا في الدقيقة 27 من المباراة.
الهداف الكونغولي يفتتح رصيده مع "فخر أبوظبي" ✅
سيمون بانزا يضع الجزيرة في المقدمة بهدف في شباك البطائح ⚽#الجزيرة_البطائح#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/MTI0MsEsZq— ADSportsTV (@ADSportsTV) November 1, 2025
وأهدر لاعب الجزيرة فرصة من صناعة إبراهيم عادل في الشوط الثاني.
لمسة جميلة من إبراهيم عادل.. فرصة جديدة تضيع على فريق الجزيرة لتسجيل الهدف الثاني 🚫#الجزيرة_البطائح#دوري_ادنوك_للمحترفين pic.twitter.com/3xmGugL1Rm— ADSportsTV (@ADSportsTV) November 1, 2025
وانضم إبراهيم عادل للجزيرة بداية الموسم الجاري قادما من بيراميدز، بينما انضم النني للجزيرة في الموسم الماضي بعد نهاية مشواره مع أرسنال الإنجليزي.