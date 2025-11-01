بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يستعيد الانتصارات بالفوز على البطائح

استعاد الجزيرة انتصاراته في الدوري الإماراتي بالفوز على البطائح بهدف دون رد في الجولة السابعة من المسابقة.

إبراهيم عادل النادي : الجزيرة الجزيرة

وشارك الثنائي المحترف المصري إبراهيم عادل ومحمد النني في فوز الجزيرة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى النقطة 13 وارتقى للمركز الخامس بجدول الترتيب.

بفارق 6 نقاط عن العين متصدر الدوري.

بينما توقف رصيد البطائح عند النقطة 3 في المركز 12.

هدف فوز الجزيرة سجله سيمون بانزا في الدقيقة 27 من المباراة.

الهداف الكونغولي يفتتح رصيده مع "فخر أبوظبي" ✅ سيمون بانزا يضع الجزيرة في المقدمة بهدف في شباك البطائح ⚽#الجزيرة_البطائح#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/MTI0MsEsZq — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 1, 2025

وأهدر لاعب الجزيرة فرصة من صناعة إبراهيم عادل في الشوط الثاني.

لمسة جميلة من إبراهيم عادل.. فرصة جديدة تضيع على فريق الجزيرة لتسجيل الهدف الثاني 🚫#الجزيرة_البطائح#دوري_ادنوك_للمحترفين pic.twitter.com/3xmGugL1Rm — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 1, 2025

وانضم إبراهيم عادل للجزيرة بداية الموسم الجاري قادما من بيراميدز، بينما انضم النني للجزيرة في الموسم الماضي بعد نهاية مشواره مع أرسنال الإنجليزي.