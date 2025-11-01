بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يستعيد الانتصارات بالفوز على البطائح

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 19:54

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - محمد النني - الجزيرة

استعاد الجزيرة انتصاراته في الدوري الإماراتي بالفوز على البطائح بهدف دون رد في الجولة السابعة من المسابقة.

إبراهيم عادل

النادي : الجزيرة

الجزيرة

وشارك الثنائي المحترف المصري إبراهيم عادل ومحمد النني في فوز الجزيرة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى النقطة 13 وارتقى للمركز الخامس بجدول الترتيب.

أخبار متعلقة:
بفارق 6 نقاط عن العين متصدر الدوري.

بينما توقف رصيد البطائح عند النقطة 3 في المركز 12.

هدف فوز الجزيرة سجله سيمون بانزا في الدقيقة 27 من المباراة.

وأهدر لاعب الجزيرة فرصة من صناعة إبراهيم عادل في الشوط الثاني.

وانضم إبراهيم عادل للجزيرة بداية الموسم الجاري قادما من بيراميدز، بينما انضم النني للجزيرة في الموسم الماضي بعد نهاية مشواره مع أرسنال الإنجليزي.

الجزيرة إبراهيم عادل محمد النني
