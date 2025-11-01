ثالث الانتصارات المتتالية.. أتلتيكو مدريد يفوز على إشبيلية بثلاثية

فاز أتلتيكو مدريد على منافسه إشبيلية بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 11 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل خوليان ألفاريز وأنطوان جريزمان وتياجو ألمادا أهداف أتلتيكو مدريد.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري الإسباني.

وتمكن الروخيبلانكويس من الفوز في المباريات الـ 3 الأخيرة في الدوري بدون استقبال أي هدف.

وافتتح ألفاريز النتيجة في الدقيقة 64 من ركلة جزاء حصل عليها خوسيه ماريا خيمينيز.

وضاعف ألمادا الفارق في الدقيقة 77 من صناعة جوليانو سيميوني نجل دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد.

وفي الدقيقة 90 أضاف جريزمان الهدف الثالث من صناعة ألمادا.

وعلى الجانب الآخر فأصبحت الأمور سيئة مع إشبيلية بعد الفوز على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وخسر إشبيلية جميع مبارياته عقب الانتصار على برشلونة في بطولة الدوري الإسباني.

وهزم إشبيلية من ريال مايوركا وريال سوسيداد والآن من أتلتيكو مدريد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 22 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 13 في المركز الـ 11.