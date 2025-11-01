تعادل سلبي جديد.. غزل المحلة ومودرن سبورت يتقاسمان النقاط

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

غزل المحلة - مودرن سبورت

فرض التعادل السلبي نفسه مجددا في لقاء يجمع غزل المحلة ضد مودرن سبورت في افتتاح الجولة 13 من الدوري المصري.

اللقاء أقيم على ملعب غزل المحلة وشهد التعادل السلبي الرابع هذا الموسم.

المحلة تحت قيادة عبد العالم لم يخسر على ملعبه أي مباراة من 6.

تعادل سلبيا مع سموحة والأهلي وإنبي ومودرن سبورت وإيجابيا 1-1 مع المقاولون العرب وحقق فوزا وحيدا على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد.

وللمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين تنتهي المباراة بينهما بالتعادل السلبي.

النقطة رفع رصيد كلاهما لـ 16 نقطة، المحلة ثامنا ومودرن سبورت في المركز العاشر.

وكاد علي فوزي أن يتقدم لمودرن سبورت من ركلة جزاء في الدقيقة 35 لكنه أهدرها.

ولأول مرة الموسم الحالي يهدر الظهير المخضرم ركلة جزاء بعدما سجل ضد بيراميدز والمقاولون العرب.

في الشوط الثاني غلب الحذر الدفاعي أكثر إذ لم تُسدد أي كرة بين القائمين والعارضة طيلة الـ 45 دقيقة الثانية.

لكن الحكم أشهر 6 بطاقات صفراء بين لاعبي الفريقين.

وستكون مباراة المحلة المقبل ضد وادي دجلة في 22 يناير 2026.

فيما سيخوض مودرن سبورت أول مباراة له يوم 22 نوفمبر بعد التوقف الدولي ضد البنك الأهلي.

غزل المحلة مودرن سبورت الدوري المصري
